برلمانيون يطالبون بإطلاق حملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية.. نائبة: رسالة اعتراض من الشعب المصري لحكومة أردوغان.. وبرلمانى: مصر صمام الأمان للمنطقة ومقبرة لكل من يحاول المساس بأمنها

ادعم المصري.. حزب المؤتمر يدعو الشعب لمقاطعة المنتجات التركية

النائبة سولاف درويش تطالب بمقاطعة المنتجات التركية

النائب محمد العقاد يطالب بمقاطعة المنتجات والأعمال الفنية التركية





طالب عدد من نواب البرلمان الشعب المصري وجميع الدول العربية بمقاطعة المنتجات التركية ، وأكدوا أن سلاح المقاطعة سيكون للرد على تجاوزات الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار ونهب الثروات برعاية أردوغان راعى الإرهاب الأول فى المنطقة، وهذه الخطوة حتى تنعكس على الاقتصاد التركى، كما أوضحوا أن هناك حملة لدعم المنتج المصري وهي حملة شعبية على مستوى الجمهورية لإستخدام المنتج المصري بدلا من المنتج التركي.فى البداية قال الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن رئيس الهيئة البرلمانية في الحزب يطرح المقاطعة للمنتجات التركية في مجلس النواب.وأضاف عمر صميدة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "هناك حملة لدعم المنتج المصري وهي حملة شعبية على مستوى الجمهورية لإستخدام المنتج المصري بدلا من المنتج التركي".وتابع عمر صميدة: "ندعو الشعب المصري البدء في مقاطعة المنتجات التركية وعدم السفر إليها كسياحة".وأكمل عمر صميدة: "علينا أن نتحد كأحزاب سياسية من أجل تفعيل مقاطعة المنتجات التركية وتوعية المصريين بأهمية المقاطعة".وطالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة لمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الشعب المصري وجميع الدول العربية بمقاطعة المنتجات التركية، مؤكدة أنه يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية من الشعوب العربية ضد الغطرسة التركية.وقالت "درويش" -فى بيان لها- إن مقاطعة المنتجات التركية هى رسالة اعتراض واضحة موجهة من الشعب المصري للحكومة التركية.كما طالبت النائبة، برفع أسماء الأتراك من الشوارع المصرية، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الأسماء التركية تطلق على العدد من الشوارع المصرية وهو أمر مرفوض من قبل الشعب المصري.كما أكدت أنه يجب أن تكون هناك حملة لتغيير أسماء الشوارع التى يطلق عليها أسماء العثمانيين.وطالب النائب محمد العقاد، الشعب المصرى، مقاطعة كافة المنتجات التركية، وكذلك الأعمال الفنية، وذلك خطوة للرد على تجاوزات الحكومة التركية فى المنطقة، ومحاولاتها نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار ونهب الثروات برعاية أردوغان راعى الإرهاب الاول فى المنطقة، وهذه الخطوة حتى تنعكس على الاقتصاد التركى.وتابع:" ليس من المعقول ان يكون هذا هو حال النظام التركى معنا ونحن نساعده بشكل غير مباشر؟.وأكد عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية فى حربها على الإرهاب وفى وجه أى تهديد من شأنه زعزعة الأمن والسلم العام، وايمانا بقيام كل مواطن بدوره لابد ان يتم مقاطعة كافة المنتجات التركية، وعلى القائمين على الفن والثقافة كذلك مقاطعة كافة الأعمال الفنية التركية، لأن هذا بدوره يساهم فى تعافى الاقتصاد التركى، ومقاطعة كل ما هو تركى سينعكس عليهم وخطوة للرد على الديكتاتور راعى الإرهاب.وأوضح عضو مجلس النواب، أن التدخلات التركية فى المنطقة ما هى إلا خطة لنشر الفوضى فى المنطقة من أجل أن يكون المناخ مناسب لهم لنهب الثروات، ولكن مصر لن تسمح لهم بالقيام بمثل هذا العمل الخسيس، وكما كانت مصر فى السابق ستكون هى صمام الأمان للمنطقة ومقبرة لكل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.