بعد مقتله.. شاهد بقايا سيارة قاسم سليماني التي استهدفها القصف الأمريكي

عرضت فضائية " الحدث" مقطع فيديو، اليوم الأحد، يوضح صورا لبقايا سيارة قاسم سليماني قائد فليق القدس التي استهدفها القصف الأمريكي.



وقُتل سليماني ورفيقه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.



وبدأت قصة مقتل قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والرجل المهم في سياسات طهران الخارجية بالمنطقة، في حدود الساعة الثانية فجرا بتوقيت بغداد.



وأطلقت صواريخ أمريكية من طائرة مسيرة (من دون طيار)، والهدف قاسم سليماني، مهندس حروب إيران في المنطقة وقائد ميليشياتها، وبجانبه أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.