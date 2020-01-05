AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد مقتله.. شاهد بقايا سيارة قاسم سليماني التي استهدفها القصف الأمريكي

الأحد 05/يناير/2020 - 02:01 م
بقايا سيارة قاسم
بقايا سيارة قاسم سليماني
Advertisements
آيات أحمد
عرضت فضائية " الحدث" مقطع فيديو، اليوم الأحد، يوضح صورا لبقايا سيارة قاسم سليماني قائد فليق القدس التي استهدفها القصف الأمريكي.

وقُتل سليماني ورفيقه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، إثر غارة أمريكية قرب مطار بغداد، يوم الجمعة الماضي.

وبدأت قصة مقتل قاسم سليماني قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني، والرجل المهم في سياسات طهران الخارجية بالمنطقة، في حدود الساعة الثانية فجرا بتوقيت بغداد.

وأطلقت صواريخ أمريكية من طائرة مسيرة (من دون طيار)، والهدف قاسم سليماني، مهندس حروب إيران في المنطقة وقائد ميليشياتها، وبجانبه أبو مهدي المهندس نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن مسئوليتها عن قصف العراق ومقتل قاسم سليماني

مخاوف من اندلاع حرب.. أول تعليق من الكونجرس الأمريكي على مقتل قاسم سليماني في العراق

بيان عاجل من البنتاجون بشأن عملية استهداف قاسم سليماني في العراق

بعد مقتل قاسم سليماني.. ارتفاع هائل في أسعار النفط وسط مخاوف اندلاع حرب مع إيران

البيت الأبيض: ترامب وافق على استهداف قاسم سليماني كعمل دفاعي

مقتل قاسم سليماني.. مرشد إيران يترأس اجتماع مجلس الأمن القومى

ترشيحاتنا

بعد تعرضها للسطو.. رسالة مؤثرة من إليسا لـ نانسي عجرم

فى ذكرى رحيل سعاد نصر .. عملية شفط أنهت حياتها وهذه وصيتها الأخيرة

مقتل 4 من منفذي هجوم القاعدة العسكرية الأمريكية في كينيا

الدفع بـ كهربا .. التشكيل المتوقع للأهلي أمام إف سي مصر

الجنايات تنظر محاكمة صفاء المتهمة بقتل حفيدتها بالدقهلية

شاهد.. أول فيديو لـ اقتحام منزل نانسي عجرم وتبادل إطلاق النار ومقتل اللص

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

طفلة عمرها 12 عامًا تنقذ شقيقها بعد تعرضه لمحاولة اختطاف.. شاهد

بعد مقتل السارق | شاهد الصور الأولى لإصابة نانسى عجرم واللص