وجدوه يبكي.. ماذا وجد الفريق الطبى في أحشاء دولفين الغردقة؟.. فيديو

قال الدكتور حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى السابق، إن أطباء القوات البحرية قد تلقوا بلاغًا يفيد بوجود دولفين يستغيث، لافتاً لقيامهم بإنقاذه فى الحال.





وكشف حسن الطيب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى ، والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، عن قيام الفريق الطبى بإسعاف الدولفين والذين سمعوا أصوات دموع وألم ينبعث منه حيث تبين ابتلاعه خراطيم وأدوات بلاستيكية ليقوموا بإستخراج هذه المواد من أحشائه دون إجراء عملية جراحية .





وأوضح حسن الطيب ، أن فريق الأطباء بعدما قام بإجراء هذه العملية واسعاف الدولفين قام بتصويرها ونشرها كنوع من التأكيد بأن مصر فيها حفاظ على الحياة البحرية ودعما للسياحة والبيئة .





وأكد حسن الطيب ، أن الحفاظ على البيئة وقوانينها الجديدة يحافظ بالطبع على الحياة البحرية بصفة عامة ومنها الدولفين خاصة أن مصر تمتلك العديد من المحميات البحرية .



