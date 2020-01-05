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توك شو

وجدوه يبكي.. ماذا وجد الفريق الطبى في أحشاء دولفين الغردقة؟.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 03:32 م
دولفين - أرشيفية
دولفين - أرشيفية
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شيرين عادل
قال الدكتور حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى السابق، إن أطباء القوات البحرية قد تلقوا بلاغًا يفيد بوجود دولفين يستغيث، لافتاً لقيامهم بإنقاذه فى الحال. 

وكشف حسن الطيب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى ، والمذاع عبر فضائية MBC مصر ، عن قيام الفريق الطبى بإسعاف الدولفين والذين سمعوا أصوات دموع وألم ينبعث منه حيث تبين ابتلاعه خراطيم وأدوات بلاستيكية ليقوموا بإستخراج هذه المواد من أحشائه دون إجراء عملية جراحية . 

وأوضح حسن الطيب ، أن فريق الأطباء بعدما قام بإجراء هذه العملية واسعاف الدولفين قام بتصويرها ونشرها كنوع من التأكيد بأن مصر فيها حفاظ على الحياة البحرية ودعما للسياحة والبيئة .

وأكد حسن الطيب ، أن الحفاظ على البيئة وقوانينها الجديدة يحافظ بالطبع على الحياة البحرية بصفة عامة ومنها الدولفين خاصة أن مصر تمتلك العديد من المحميات البحرية .

يذكر أن الأطباء فى مدينة الغردقة تمكنوا من إنقاذ حياة دولفين من الموت بعد جراحة استغرقت 5 ساعات تم خلالها استخراج 3 خراطيم من معدة الدولفين طول.
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