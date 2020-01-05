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ثقافة

اهتزاز.. تواصل عروضها على مسرح مركز الهناجر

الأحد 05/يناير/2020 - 02:22 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

يواصل مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم العرض المسرحى "إهتزاز" يوميا فى الساعة التاسعة مساءََ على مسرح المركز، عدا يوم الاثنين أجازة المسرح، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .

"اهتزاز" من إنتاج فرقة مسرح مركز الهناجر للفنون، وهو العرض الثاني بعد مسرحية بارانويا للكاتبة رشا فلتس، ويعد دراما نفسية لحياة امرأتان ورجل، والإهتزازات التي تحدث لهم في الحياة نتيجة لما يتعرضون فيها من أزمات، ورغم ذلك فهم يستمروا فى محاولاتهم حتى النهاية للخروج من أزمة الواقع .

العرض من تأليف رشا فلتس، إخراج حسن الوزير، البطولة للفنانين" شادي سرور، إيمان إمام، دنيا النشار"، ديكور فادي فوكية، أزياء مروة عودة، إضاءة ابراهيم الفو، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تعبير حركي مناضل عنتر، مخرج منفذ رامى التونسى، مخرج مساعد أحمد طاهر ومحمد فاروق، إدارة مسرحية آية فؤاد .
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