طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو





اضطر المئات من طلاب مدرسة الدخيلة بإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، لاستقلال عربات نصف نقل ليتمكنوا من الدخول للمدرسة التي تحاصرها المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة وذلك لأداء امتحانات نصف العام الدراسي.وأثار مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر عربات نصف نقل تنقل الطلاب للجانهم الامتحانية حالة من الغضب بين السكندريين.وقال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن جميع مناطق الإسكندرية تعرضت لسقوط أمطار غزيرة أدت إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار إثر الحالة غير المستقرة للطقس التي تمر بها المحافظة.وأشار "الديب"، إلى أنه قد تم إصدار تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات ولجان إدارة الأزمات والكوارث والسيول لتوخي الحذر واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخلص من كميات المياه المتراكمة بالتواصل مع مرافق المحافظة والأحياء وهيئة الصرف الصحي.وعن الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر لنقل طلاب مدرسة الدخيلة بإدارة العجمي التعليمية بسيارة نقل، قال إنه تم بمعرفة المديرية بهدف تمكين الطلاب من الوصول للجنة الامتحانية بالتعاون بين إدارة المدرسة ومجلس أمناء الإدارة باعتبار أن الهدف الأساسي هو تمكين الطالب من أداء الامتحان.من جهتها أفادت نادية فتحي، مدير عام الإدارة، أنه تم التواصل مع الحي وشركة الصرف الصحي، وتم التخلص من تراكم المياه داخل المدرسة وخارجها وكذلك أمام أي مدرسة تعرضت لتراكم كميات كبيرة من المياه.