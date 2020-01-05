حماية الشواطئ: الحوائط البحرية تحفظ الدلتا من الغرق.. فيديو

قال المهندس عاشور راغب، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لحماية الشواطئ، إن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لحماية وتطوير وتطهير البحيرات، مشيرا إلى أنه تم سن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك المسطحات والمجاري المائية، وجار التصديق على تلك العقوبات والقوانين من قبل مجلس النواب، لافتا إلى هذه العقوبات قد تصل إلى حد السجن.



وأضاف عاشور راغب، خلال حواره في برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة مصر الأولى، أن حماية الشواطئ هيئة تابعة لوزارة الموارد المائية والري مسئولة على سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر بإجمالي أطوال تتجاوز 3 آلاف كيلومتر من منشآت وقرى سياحية على السواحل، وهي الجهة المنوط بها حماية تلك المسطحات من النحر والترسيب وخاصة في منطقة الدلتا.



وتابع راغب عاشور، أن الدلتا معرضة لهجمة شرسة من البحر المتوسط بسبب التغييرات المناخية الأخيرة، لافتا إلى أنه تم تراجع الدلتا من خط الشاطئ تجاه فرع رشيد حوالى 4 كيلو و800 متر، ولولا انتباه الدولة لما يحدث فقامت بعمل حائط رشيد الغربي والشرقي لحماية الدلتا من الغرق، بالإضافة إلى فرع دمياط حيث تراجع فيها خط الشاطئ بحوالي 2 كيلو متر.



وأشار راغب عاشور، إلى أن الدولة عملت على إقامة حوائط بحرية على مسافة كيلو متر، من فرعي دمياط ورشيد للتصدي الأمواج والتيارات البحرية والحد من التراجع في الدلتا وحمايتها من الغرق، موضحًا ان الدولة تقوم بإنشاء عدد من المماشي الحرة للمواطنين على كل مسطحاتها المائية للحد من البناء عليها بدون وجه حق وللاستفادة من تلك المسطحات في عمل مماشي سياحية تزيدها جمالًا، ومنها ممشى "أهل مصر" على كورنيش النيل.



وأكد راغب عاشور، أنه يتم الحفاظ على مساحة معينة تبلغ حوالي 200 متر من المسطح المائي وهو ما يسمى بـ "حرم الشاطئ" وبعدها يتم إنشاء الممشى، مع العمل على تطهير المسطحات والمجاري المائية من الطمي الكثيف والرواسب من قاع البحيرات التي تعمل على انسداد القنوات الخاصة بالبحيرات وتمنع وصول الماء لها وهذا من خلال استخدام مجموعة من الكراكات والحفارات.



