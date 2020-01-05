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رياضة

ضربة موجعة للهلال قبل الكلاسيكو أمام الأهلي في الدوري السعودي

الأحد 05/يناير/2020 - 02:21 م
هيون سو
هيون سو
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إسراء أشرف
كشفت تقارير صحفية سعودية، موقف الكوري الجنوبي هيون سو مدافع فريق الهلال، من المشاركة مع فريقه أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي، بعد غدٍ الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن هيون سو فقد فرصة المشاركة في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي المقررة بعد غدٍ على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن اللقاءات المؤجلة من الجولة الـ 11 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن هيون يعاني من إصابة عضلية أسفل البطن تعرض لها في الدقائق الأولى من لقاء فريقه أمام الفيصلي أمس الأول لم تسعفه لمواصلة اللعب مع زملائه.

وأشارت "الرياضية"،إلى أن اللاعب سلمان الفرج حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات بشكل رسمي على أن يكون ضمن القائمة الـ 20 الرسمية لمباراة الكلاسيكو.
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