خلال ساعات.. أبرز ما سيتم الإعلان عنه في CES 2020

تنطلق فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية العالمي CES 2020، يوم الثلاثاء المقبل والموافق 7 من شهر يناير الجاري، والذي يقام سنويًا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية وهو معرض مخصص لاستعراض أبرز التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي طورتها الشركات الكبرى، ومن المتوقع أن يتم الكشف فيه عن العديد من الأجهزة والتقنيات الحديثة المبهرة، ونستعرض لك ما يتوقع الكشف عنه خلال الحدث، وفقا لما ذكره موقع "تيك كرانش" التقني.



- الأجهزة المنزلية الذكية:

سيطرت التكنولوجيا المنزلية المتصلة على الحدث لعدة سنوات حتى الآن، في CES 2020 لا نتوقع المزيد من الثلاجات والأفران المتصلة، بل نعتقد أننا سنشاهد التوصيل في أجهزة أكثر مثل الأقفال الألكترونية والمصابيح والمزيد من المنتجات المتخصصة الغريبة، ومن المحتمل أن يكون للأسماء الكبيرة مثل Amazon و Google حضور كبير في المعرض، والمزيد من المنافسين لهم مثل شركتي Nest و Ring في مجال الكاميرات الأمنية.



- الجيل الخامس والهواتف القابلة للطي:

في CES 2020 ، من المتوقع أن تظهر تقنية الجيل الخامس 5G، ليس فقط في الهواتف الذكية، ولكن أيضًا في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الهواتف القابلة للطي في المعرض، بما في ذلك تحفة سامسونج القادمة Samsung Galaxy Fold الذي تم إصداره بالفعل، إلي جانب Huawei Mate X الذي تم الإعلان عنه بالفعل خلال العام المنصرم،على الرغم من أن حضور Huawei في المعرض الذي مقره الولايات المتحدة سيكون أمرًا مثيرًا للاهتمام على أقل تقدير.



- الشاشات الذكية:

كما جرت العادة، لن يكون معرض CES هذا العام خاليًا من استعراض شاشات التلفاز الجديدة، وكما هو الحال في السنوات الماضية، ومن المتوقع أن يكون هناك شاشات تلفزيون أكبر وأفضل بتقنية 8K، بالإضافة إلى دفع أكبر نحو اعتماد شاشات MicroLED، وهي شاشات تتمتع بنفس السطوع والألوان كما هو الحال مع شاشات OLED.





- السيارات الذكية:

في CES 2020، نتوقع أن نرى المزيد من السيارات الذكية التي تتمتع بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وخطوة صغيرة نحو السيارات ذاتية القيادة، على سبيل المثال، ومن المتوقع رؤية الدراجات النارية الإلكترونية.





- الأجهزة القابلة للارتداء:

خلال معرض CES 2020، من المتوقع رؤية المزيد من الأجهزة القابلة للارتداء كالنظارات الذكية وأساور الرعاية الصحية وأساور اللياقة البدنية التابعة لـ Fitbit، والزيد من الساعات الذكية المحدثة المملوكة لآبل وسامسونج، وإلى جانب المزيد من سماعات الأذن بميزات جديدة.