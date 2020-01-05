ماذا تفعل من أحبت رجلا ورفض أهلها زواجها منه؟.. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك، وردت عليه من خلال فيديو عبر حسابها على «يوتيوب» تقول صاحبته: «ما تفعل من أحبت رجلًا ومتمسكة به، علمًا بأن أهلها يرفضونه تمام الرفض».
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار السائلة قائلًا: " البركة في طاعة الوالدين؛ لأن الله – سبحانه وتعالى- فطر الوالدين على حب الخير لأبنائهم".
وتابع «وسام» أن سبب رفضهم لهذا الزواج ربما لا يكون قائمًا على منطق الرفض نفسه؛ وإنما لأمورٍ قد يراها الآباء في مصلحة أبنائهم.
واختتم بأنه إذا كان رفض الوالدين لمجرد الرفض أو المنع دون أسباب مقنعة؛ فلابد أن يعلموا عدم جواز ذلك لما فيه إثم يتحملونه أمام المولى- عز وجل-.
ماذا تفعل إذا تعرضت لـ كوابيس؟
قدم الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطوات لكل من يحلم بالكوابيس المفزعة، مطالبا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والمواظبة على الأذكار صباحا ومساء، وألا يأكل الشخص قبل النوم مباشرة ولكن يأكل قبلها بفترة كافية.
وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه على فضائية "الناس" أنه "على كل مسلم أن يحافظ على ورد من الذكر على مدار اليوم، وأن يكون منها الاستغفار، ولا إله إلا الله مائة مرة"، موضحا أن هذه الوصفة انعاش روحي للإنسان، وأن يكون على طهارة قدر الإمكان.
ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رؤية الأحياء للموتى الذين يحبونهم بسبب قرابة أو صلة؛ يعد من النعم التي يرزقها الله للأحياء لكي يخفف عنهم وحشة الفراق، مشيرًا إلى أن رؤية الأموات في حالة جيدة يدخل السرور على الأحياء.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل رؤية الموتى في الحلم حقيقة؟ وهل أجيب الميت في حالة طلب مني فعل أمر ما؟ بالإجابة بـ«نعم» حقيقة، مضيفًا أن الأمر الذي يطلبه الميت من الحي إن كان خيرًا فليفعله.
ماذا تفعل عند الجلوس في مكان به غيبة ونميمة؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الإنسان إذا سمع أحدهم يغتاب غائبًا؛ أن ينهاه وإن لم يستطع يفارق المجلس.
وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «ماذا تفعل إذا سمعت شخصًا يغتاب آخر ؟»، أن لا يشترط أن ينهى الإنسان صراحةً من يقوم بالغيبة فى حق غيره؛ فلا يقول له «لا» صراحةً.
وتابع: "بل يمكن للشخص عندئذ أن يذكر مساوئ الغيبة للمغتاب ويقول له على سبيل المثال: ( إن فيه من الحسنات كذا وكذا، لا داع لذكر مثل هذا الكلام) ، وذلك للفت نظر من يتحدث أنه على خطأ.
جدير بالذكر أن الغيبة تعنى: أن يذكُرَ المسلم أخاه بما يكره في عدم حُضوره وغيابه عنك بأمور موجودة لديه، سواءً أن تستهزء به أو تُقلل من شأنه أو تُظهر بعضًا من عيوبه ونقائصه وتحدّثَ الناسَ بها، فإن كانَ ما ذكرتهُ عنه بما يكره وهوَ ليسَ موجودًا فيه فقد افتريت عليه ويسمى بذلك بُهتانًا.
وقد بيّنَ ذلكَ قولُ النبيّ - عليهِ الصلاةُ والسلام- في الغيبة والبُهتان، فقد رودَ في صحيح مُسلم أنَّ النبيّ- عليهِ الصلاة والسلام- قال: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته.
ماذا تفعل عند الشك في عدد ركعات الصلاة؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.
واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بالدار السائلة قائلًا: " البركة في طاعة الوالدين؛ لأن الله – سبحانه وتعالى- فطر الوالدين على حب الخير لأبنائهم".
وتابع «وسام» أن سبب رفضهم لهذا الزواج ربما لا يكون قائمًا على منطق الرفض نفسه؛ وإنما لأمورٍ قد يراها الآباء في مصلحة أبنائهم.
واختتم بأنه إذا كان رفض الوالدين لمجرد الرفض أو المنع دون أسباب مقنعة؛ فلابد أن يعلموا عدم جواز ذلك لما فيه إثم يتحملونه أمام المولى- عز وجل-.
ماذا تفعل إذا تعرضت لـ كوابيس؟
قدم الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خطوات لكل من يحلم بالكوابيس المفزعة، مطالبا بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والمواظبة على الأذكار صباحا ومساء، وألا يأكل الشخص قبل النوم مباشرة ولكن يأكل قبلها بفترة كافية.
وأضاف "ممدوح"، خلال لقائه على فضائية "الناس" أنه "على كل مسلم أن يحافظ على ورد من الذكر على مدار اليوم، وأن يكون منها الاستغفار، ولا إله إلا الله مائة مرة"، موضحا أن هذه الوصفة انعاش روحي للإنسان، وأن يكون على طهارة قدر الإمكان.
ماذا تفعل إذا طلب منك الميت في المنام فعل شيء؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن رؤية الأحياء للموتى الذين يحبونهم بسبب قرابة أو صلة؛ يعد من النعم التي يرزقها الله للأحياء لكي يخفف عنهم وحشة الفراق، مشيرًا إلى أن رؤية الأموات في حالة جيدة يدخل السرور على الأحياء.
وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل رؤية الموتى في الحلم حقيقة؟ وهل أجيب الميت في حالة طلب مني فعل أمر ما؟ بالإجابة بـ«نعم» حقيقة، مضيفًا أن الأمر الذي يطلبه الميت من الحي إن كان خيرًا فليفعله.
ماذا تفعل عند الجلوس في مكان به غيبة ونميمة؟
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب على الإنسان إذا سمع أحدهم يغتاب غائبًا؛ أن ينهاه وإن لم يستطع يفارق المجلس.
وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال ورد إليه يقول صاحبه: «ماذا تفعل إذا سمعت شخصًا يغتاب آخر ؟»، أن لا يشترط أن ينهى الإنسان صراحةً من يقوم بالغيبة فى حق غيره؛ فلا يقول له «لا» صراحةً.
وتابع: "بل يمكن للشخص عندئذ أن يذكر مساوئ الغيبة للمغتاب ويقول له على سبيل المثال: ( إن فيه من الحسنات كذا وكذا، لا داع لذكر مثل هذا الكلام) ، وذلك للفت نظر من يتحدث أنه على خطأ.
جدير بالذكر أن الغيبة تعنى: أن يذكُرَ المسلم أخاه بما يكره في عدم حُضوره وغيابه عنك بأمور موجودة لديه، سواءً أن تستهزء به أو تُقلل من شأنه أو تُظهر بعضًا من عيوبه ونقائصه وتحدّثَ الناسَ بها، فإن كانَ ما ذكرتهُ عنه بما يكره وهوَ ليسَ موجودًا فيه فقد افتريت عليه ويسمى بذلك بُهتانًا.
وقد بيّنَ ذلكَ قولُ النبيّ - عليهِ الصلاةُ والسلام- في الغيبة والبُهتان، فقد رودَ في صحيح مُسلم أنَّ النبيّ- عليهِ الصلاة والسلام- قال: «الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فقد بهته.
ماذا تفعل عند الشك في عدد ركعات الصلاة؟
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.
وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.
واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».