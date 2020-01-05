وزير الدفاع: القوات المسلحة الدرع القوى الحامى للوطن والحصن المنيع للشعب

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وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بشمال ووسط سيناء والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة من الأقباط بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.ما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلًا لرجال القوات المسلحة بنفس المناسبة.