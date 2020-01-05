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علي السيد: أردوغان يسعى لتحويل ليبيا إلى عراق جديد.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 02:27 م
على السيد - كاتب
على السيد - كاتب صحفى
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شيرين عادل
قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن حكومات الدول إذا لم يتوافر فيها الوطنية وخوفها على شعوبها فهى تكون مرتبطة بدول وأجندات أخرى.

وكشف علي السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن حكومة طرابلس يتحكم فيها الإخوان، وأردوغان يسعى لزعزعة استقرار مصر وتحويل ليبيا لعراق جديدة.

ولفت علي السيد، إلى أن تصريحات أردوغان، الذي يبرر موقفه فيها من تدخله في ليبيا، أفادت أيضًا بوجود مليون ليبي من أصل تركي موجودين في ليبيا ويريد حمايتهم.

ولفت إلى أن الحكام فى العراق بعد عام 2003 لم يكونوا مرتبطين ببغداد خاصة وأن أغلبهم كانوا مرتبطين بإيران، وبالتالي فقد استدعوا الإيرانيين للدخول للعراق.

وأوضح على السيد أن أغلب الأشخاص المسئولين عن إدارة حكومة الوفاق الليبى هم مرتبطين منذ البداية بأجندات خارجية.
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