العملية لا تزال متواصلة.. الجيش الجزائري يقتل إرهابيين

تمكن الجيش الجزائري اليوم الأحد، من القضاء على إرهابيين اثنين في ولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية.



وأفاد بيان وزارة الدفاع الجزائرية بأن العملية تمت في غابة تاغزوت احسن التابعة لبلدية مسلمون.



وأسفرت العملية عن ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وبندقية قناصة، وكمية من الذخيرة، وفقا للوزارة.



وأوضح البيان أن العملية لا تزال متواصلة، لحد الآن.