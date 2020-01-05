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أخبار العالم

العملية لا تزال متواصلة.. الجيش الجزائري يقتل إرهابيين

الأحد 05/يناير/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
تمكن الجيش الجزائري اليوم الأحد، من القضاء على إرهابيين اثنين في ولاية تيبازة غرب العاصمة الجزائرية.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الجزائرية بأن العملية تمت في غابة تاغزوت احسن التابعة لبلدية مسلمون.

وأسفرت العملية عن ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وبندقية قناصة، وكمية من الذخيرة، وفقا للوزارة.

وأوضح البيان أن العملية لا تزال متواصلة، لحد الآن.
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