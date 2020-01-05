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رياضة

كسر الأرقام القياسية.. رسالة دعم من وائل جمعة لـ الأهلي قبل مواجهة اف سي مصر فى الدوري

الأحد 05/يناير/2020 - 03:25 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
وجه وائل جمعة نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة دعم لـ الفريق قبل مواجهة إف سي مصر، ضمن مباريات الجولة 12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب القاهرة الدولي.

وكتب وائل جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " #الأهلي والبحث عن الفوز العاشر في الدوري بمواجهة نادي مصر.. مباراة لمواصلة كسر الأرقام القياسية.. الفوز يا الأهلي ".

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء اليوم الأحد ، ومن المتوقع أن يخوض المارد الأحمر بالتشكيل الأتي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمود متولي - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - جيرالدو - محمد مجدي أفشة - أحمد الشيخ.

خط الهجوم: وليد أزارو.

يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 27 نقطة، ولم يتلق أي هزيمة في مسابقة الدوري الممتاز تحت قيادة رينيه فايلر.
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