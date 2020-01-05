بروتوكول تعاون بين الدقهلية وصندوق العشوائيات لتطوير عدد من مناطق المحافظة

وقع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات اليوم "الأحد" بروتوكول تعاون للبدء في تطوير عدد من المناطق بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية أن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على بناء الإنسان وتحسين البيئة العامة وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يهدف إلى تطوير منطقتي سندوب وسوق ستوتة بحي غرب المنصورة بتكلفة تبلغ 257 مليون جنيه.



وأضاف محافظ الدقهلية أنه سيتم في مرحلة لاحقة توقيع بروتوكول تعاون لتطوير منطقة عزبة عقل بحي شرق المنصورة بتكلفة 140 مليون جنيه.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه وفقا لهذا البروتوكول سيتم تنفيذ أعمال صرف صحي ومياه وكهرباء وانارة بالإضافة إلى أعمال رصف الشوارع.



وأوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المحافظة هي الرابعة على مستوى الجمهورية التي يتم توقيع بروتوكول التعاون معها.