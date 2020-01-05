AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضمن مؤتمر المبادرات الشبابية.. وزير الشباب يشهد جلسة القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب

الأحد 05/يناير/2020 - 03:50 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
اختتمت فعاليات الجلسة الرابعة لمؤتمر المبادرات الشبابية والتي أقيمت تحت عنوان (دور القوي الناعمة "الثقافة.. الفن.. الرياضة" في مواجهة الإرهاب والتطرف) بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يقام خلال الفترة من ٤ إلى ٦ يناير ٢٠٢٠ بمقر جامعة الدول العربية، بحضور مجموعة من المفكرين والمختصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

دارت الندوة حول أهمية ( الفن والثقافة والرياضة) في مواجهة الإرهاب، جاء ذلك طبقا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في جعل مادة التربية الرياضية مادة أساسية في التعليم ، والذي يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على استغلال طاقات الشباب المختلفة وتسخيرها في بناء المجتمعات والنهوض بها، حيث إن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفقا لتلك التوجيهات لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما أن الوزارة تتحرك بالتعاون مع جامعة الدول العربية للتقريب بين الشباب العربي من خلال البرامج والمعسكرات المختلفة التي تنفذها الوزارة، حيث تعمل الوزارة علي نشر ثقافة التنافس الرياضي الشريف، والفن أيضا عليه عامل ودور كبير في توصيل الصورة الصحيحة وتوعية المجتمع بالأضرار التي قد تؤثر عليه، بالإضافة إلي الارتقاء بفكر المجتمع ونشر الأفكار التي تعمل على مواجهة الفكر الهدام، وأن جميع أفراد المجتمع عليهم المشاركة في القضاء علي مثل هذه الأفكار وإيصال الصورة الصحيحة للمجتمع.

استمع الحضور إلى رؤى الشباب المشارك وأفكارهم، والذين أكدوا أهمية تواجدهم في هذه الندوة، والفائدة التي عادت عليهم من خلال الإحتكاك ومعرفة خبرات ومشاكل الآخرين وطريقة تعاملهم مع هذه المشاكل المختلفة.

أدار الندوة الدكتور جمال عبد الجواد عضو الهيئة الاستشارية ومدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بحضور كل من الدكتور فتحي ندا عضو مجلس النواب ونقيب المهن الرياضية، إبراهيم حجازي الكاتب الصحفي الكبير، الفنان سامح الصريطي، الكاتب يوسف القعيد، و عبد المنعم الشاعري مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية.

الجدير بالذكر أن المؤتمر يتضمن ثماني جلسات نقاشية للحديث حول مجموعة من المحاور الرئيسية تتمثل فى "دور المؤسسات الدينية فى مواجهة الإرهاب والتطرف، الأسرة والتعليم والإعلام – التنشئة كأساس فى محاصرة التطرف، التكنولوجيا بين خدمة الإرهاب ومواجهته، الإرهاب والشباب – آليات تنمية القدرات التكنولوجية فى مواجهة التطرف والإرهاب، دور القوى الناعمة فى مواجهة الإرهاب والتطرف، دور مؤسسات المجتمع المدني فى مواجهة الإرهاب والتطرف"، بالإضافة إلى عرض أبرز المبادرات الشبابية المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

كما يشارك في المؤتمر مجموعة من الشباب العربي من دول "اليمن، الأردن، ليبيا، الجزائر، فلسطين، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، المغرب، تونس، السودان، جزر القمر"، بجانب مشاركة وفد الشباب المصري.
ضمن مؤتمر المبادرات الشبابية.. وزير الشباب يشهد جلسة القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب
ضمن مؤتمر المبادرات الشبابية.. وزير الشباب يشهد جلسة القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب
ضمن مؤتمر المبادرات الشبابية.. وزير الشباب يشهد جلسة القوى الناعمة في مواجهة الإرهاب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

النسخة الثالثة لـ منتدى شباب العالم تستعد للانطلاق.. الضيوف والمشاركون يتوافدون على مدينة السلام.. والمنتدى: منصة فعالة يبعث رسائل ازدهار ووئام لـ العالم أجمع

وزير الرياضة يتفقد المدينة الشبابية والمخيم الكشفي بالوادي الجديد

السبت.. وزير الشباب يفتتح مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام التكنولوجيا لمواجهة الإرهاب

غدا.. انطلاق مؤتمر المبادرات الشبابية باستخدام التكنولوجيا وعلاقتها بدحر الإرهاب

أشرف صبحي يترأس اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب

وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق مؤتمر استخدام التكنولوجيا وعلاقتها بدحر الإرهاب

ترشيحاتنا

الصمت سيد الموقف.. نجم منتخب مصر يوجه رسالة لـ زعماء العرب والمسلمين

تقرير مفصل عن مميزات وعيوب تويوتا كورولا toyota corolla 2020 وأسعارها بعد الخصم.. صور

غانا تحسم الجدل بشأن التعاقد مع رينيه فايلر مدرب الأهلي

بسب قطعة طماطم | زبون يعتدي على العاملين في مطعم شهير

بعد أنباء تعاقد الأهلي مع السومة .. وليد أزارو يقترب من هذا النادي

بعد قتله على يد زوجها | ننشر صور سوري حاول سرقة منزل نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

طفلة عمرها 12 عامًا تنقذ شقيقها بعد تعرضه لمحاولة اختطاف.. شاهد