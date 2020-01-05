بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.. حرب التصريحات تشتعل.. ودعوات عربية وعالمية لضبط النفس وتجنب الحرب

ترامب يهدد إيران مجددا: إذا ضربتم سنضرب بقوة

مستشار خامنئي يؤكد: رد إيران على مقتل سليماني سيكون عسكريا

الاتحاد الأوروبي يدعو ظريف لزيارة مقر الاتحاد في بروكسل ببلجيكا

وزير الخارجية البريطاني: لا أحد يريد الحرب في الشرق الأوسط

عمان تدعو أمريكا وإيران إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية

رئيسة مجلس النواب الأمريكي: قتل سليماني عمل استفزازي يعرض مواطنينا للخطر





وجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الساعات الأولى من اليوم الأحد، تهديدا شديد اللهجة لإيران بشأن الانتقام من اغتيال الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري؛ قائلا: إذا ضربوا سنضرب بقوة".وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ضربونا، ردينا عليهم، وإذا أعادوا الهجوم، والذي أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسوف نرد بشكل أصعب عليهم، من الضربة السابقة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك أكبر وأفضل جيش في العالم، وأحدث أنواع الأسلحة.قال ترامب على تويتر: "لقد قمنا بتحديد 52 موقعا إيرانيا، تمثل الرهائن الأمريكيين الـ 52 الذين احتجزتهم إيران منذ سنوات عديدة (1979)، وبعضها على مستوى عالٍ جدًا ومهم لإيران والثقافة الإيرانية، وتلك الأهداف، وإيران نفسها، سوف تضرب بسرعة كبيرة وبقوة شديدة.. الولايات المتحدة لا تريد المزيد من التهديدات".وأضاف "أنفقت الولايات المتحدة للتو تريليوني دولار على المعدات العسكرية.. نحن الأكبر والأفضل على الإطلاق في العالم! إذا هاجمت إيران قاعدة أمريكية أو أي أمريكي، سنرسل بعض تلك المعدات الجميلة الحديثة نحوهم ... ودون تردد!".وأوضح ترامب "لقد كان سليماني يهاجم سفارتنا ويحضر للمزيد من الضربات في مناطق أخرى، إيران لم تكن سوى مشاكل على مدى سنوات عديدة، ليكن هذا تحذيرا أنه إن ضربت إيران أي أمريكي أو مصالح أمريكية فلدينا 52 هدفا يمثلون الـ52 رهينة أمريكية الذين أخذتهم إيران قبل سنوات عديدة بعضها، وتلك الأهداف لها أهمية عالية لإيران وللثقافة الإيرانية، وهذه الأهداف وإيران بحد ذاتها ستضرب بسرعة فائقة وبقوة كبيرة، الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أي تهديدات جديدة".وجاءت تهديدات ترامب جاءت بعدما صعدت فصائل الحشد العراقية الموالية لإيران الضغط على القواعد العسكرية، التي تضم جنودا أمريكيين، ما أثار مخاوف كبيرة، من تأزم الوضع على الأراضي العراقية بشكل كبير.وقد أثارت تلك التصريحات العديد من ردود الأفعال الإيرانية، فقد أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي على أن " رد إيران على مقتل قاسم سليماني سيكون عسكريا بالتأكيد.. وضد مواقع عسكرية".وبدوره، علق جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، على تلك التغريدات التي نشرها الرئيس الأمريكي وقال في تغريدة له: "بعد ارتكاب خرقا سافر للقانون الدولي في الاغتيال الجبان الجمعة، دونالد ترامب يهدد مرة أخرى بخروق جديدة.. استهداف مواقع ثقافية هي جريمة حرب.. سواء ركلت أو صرخت، نهاية وجود أمريكا الخبيث في غرب آسيا قد بدأ".كما صرح وزير الدفاع الإيراني قائلا: "إن أمريكا أقدمت على خطوة غبية جدا تمثل منتهى يأس العدو، مستبعدا أن تتجرأ أمريكا على شن هجوم على إيران؛ مؤكدا أن تهديدات أمريكا "للتغطية على جريمتها وهي لا تجرؤ على استهداف إيران"، وتوعد قائلا "إن من تحدث بلغة مؤيدة للعملية الإرهابية التي نفذتها الولايات المتحدة في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه على المستوى الإقليمي والدولي، سيدفع الثمن".كما استدعت إيران السفير السويسري لديها بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "العدائية"، وسلمته رسالة احتجاج على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي في مؤتمر صحفي أن تهديد ترامب باستهداف مراكز ثقافية إيرانية يعتبر جريمة حرب، وتابع قائلا "جوابنا لدعوات ضبط النفس كان.. أن لضبط النفس حدودًا".وأوضح أن "إيران لا تريد الحرب لكنها مستعدة لمواجهة كل الظروف"، قائلا "من يطالبنا بضبط النفس من المفترض أن يذكر الولايات المتحدة بذلك".وفي محاولة لاحتواء الأزمة، دعا الاتحاد الأوروبي وزير الخارجية الإيراني لزيارة مقر الاتحاد في بروكسل ببلجيكا، للتباحث حول آخر التطورات الكبيرة في العراق وإيران، بعد مقتل سليماني. وقبل هذه الدعوة ، وجه الاتحاد الأوروبي رسالة إلى إيران على لسان جوزيب بوريل مسئول الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال اتصال هاتفي أجراه مع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مختلفة.طالب بوريل ظريف أن يقدم النصيحة لحكومته وأن تقوم بتهدئة الأوضاع وضبط النفس، وعدم اتباع سبل تصعيدية.وكتب بوريل على حسابه على موقع تويتر الليلة الماضية :"لقد تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني . وأكدت على الحاجة لنزع فتيل التوترات، وممارسة ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد".ومنذ اغتيال قاسم سليماني، كبير الضباط الإيرانيين، في غارة أمريكية في بغداد في الساعات الأولى من الجمعة الماضية، ويراقب القادة العالميون الوضع وسط قلق متزايد بأن يواجه الشرق الأوسط واحدة من أخطر الأزمات منذ حرب العراق 2003.فقد علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قائلا إنه كان يشكل تهديدا إقليميا، مشيرا إلى أن للولايات المتحدة الأمريكية الحق في ممارسة الدفاع عن النفس.وقال راب - في تصريحات خاصة لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية أذاعتها اليوم الأحد في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن اندلاع حرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أي طرف، مشددا على أهمية خفض تصعيد الوضع في المنطقة وتجنب أي حرب غير مقصودة لأن المستفيد الوحيد من ذلك هو تنظيم "داعش" بالإضافة إلى الإرهابيين.وأضاف راب أن المملكة المتحدة ستعمل بجدية مع شركائها من أجل خفض التوترات والتصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا: "لا أحد يريد الحرب في الشرق الأوسط".وأضاف: "ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة".ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية البريطاني إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو، الخميس القادم، بعد اجتماعه بنظيريه الفرنسي والألماني في وقت سابق، وذلك لبحث قتل واشنطن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.وذكرت متحدثة باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون أن رئيس الوزراء، الذي لم يعلق بعد على عملية قتل سليماني، سيتحدث أيضا مع الزعماء السياسيين خلال اليومين المقبلين، مضيفة أنه من المحتمل أن يجري جونسون مباحثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وعلاوة على ذلك، فقد دعت سلطنة عمان، اليوم الأحد، الولايات المتحدة وإيران إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة، مشيرة إلى أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين البلدين.ودعت وزارة الخارجية العمانية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، أمريكا وإيران إلى تغليب لغة الحوار والبحث عن الوسائل الدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.كما دعت السلطنة، المجتمع الدولي لاغتنام ما عبر عنه الطرفان بعدم رغبتهما في التصعيد، وذلك بتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.وعلاوة على ذلك، اجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" لمناقشة تداعيات ونتائج اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" الإيراني، فجر الجمعة الماضية.وذكرت القناة الإسرائيلية "السابعة"، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة تجتمع لمناقشة نتائج وآثار مقتل الجنرال سليماني على إسرائيل، والاستعداد لأي هجوم إيراني محتمل.ونقلت القناة على لسان بريان هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، أنه لا يمكن أن ينفي إطلاع الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل على نيتها اغتيال الجنرال قاسم سليماني.ومن جانبه، علق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، على اغتيال قائد فيلق "القدس" الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، مؤكدا أنه تسبب في مقتل الكثير من الأمريكيين.وقال نتنياهو، خلال الجلسة الحكومية الإسرائيلية، صباح اليوم، إن سليماني قام بعمليات إرهابية كثيرة في منطقة الشرق الأوسط. وتسبب في مقتل مواطنين أمريكيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة، وفي هذه الأيام أيضا".وكان نتنياهنو قد تقدم بالشكر لترامب على قيامه باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، وثمن الدور الأمريكي.وأكد رئيس حكومة تسيير الأعمال أن بلاده تقف جنبا إلى جنب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في السلام والدفاع عن نفسها.وفي الوقت نفسه، وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بأنه "عمل عسكري استفزازي وغير متناسب"، وقالت إنه يعرض الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين للخطر.وقالت بيلوسي - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأحد، "إن التدخل العسكري الاستفزازي والتصعيد غير المتناسب من جانب إدارة (الرئيس دونالد) ترامب يعرض أفراد الجيش والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفاءنا للخطر".وأضافت أن هذه الأعمال القتالية تمت دون الحصول على إذن باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، ودون استشارة الكونجرس ودون صياغة استراتيجية واضحة ومشروعة إما للكونجرس أو للجمهور.وكان ترامب قد أطلع الكونجرس رسميا - في وقت لاحق اليوم - بشأن الضربة الصاروخية التي قتلت قياديا عسكريا إيرانيا في العراق.وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي - في تصريح عقب ذلك - إن هذا الإبلاغ سري ولا يمكن الكشف عن تفاصيله، ووصفت ذلك بأنه "تصرف غير عادي على الإطلاق بحجب محادثة هامة عن الجمهور".ويعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسة طارئة لبحث الرد السياسي لحادثة مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.ويسعى نواب الكتل الشيعية إلى إقرار قانون إخراج القوات الأمريكية، وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن.