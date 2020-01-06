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برلمان

تشريعية البرلمان تكشف مصير قانوني الإجراءات الجنائية والأحوال الشخصية

الإثنين 06/يناير/2020 - 08:47 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب خالد حنفى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن هناك لجنة مصغرة مشكلة من عدد من النواب أبرزهم النائب حسن بسيونى والنائب كمال أحمد ، وذلك لمناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمأذونين وزواج القاصرات فى قانون الأحوال الشخصية.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه فيما يتعلق بقانون الإجراءات الجنائية فهو موجود فى مكتب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان ، وفى انتظار عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قريبا.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن قانون الإجراءات الجنائية تم الانتهاء منه منذ شهر مارس عام 2018 ، أى منذ عامين ، وبالتالى الأمر الان فى يد رئيس البرلمان لحسمه.

كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.

وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.

وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.
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