بعد إلغاء انتداب أمين عام جامعة دمنهور.. تكليف سمية فاروق بالعمل خلفا لها

قرر الدكتور سعيد عبد الغنى سرور القائم بأعمال تسيير أعمال جامعة دمنهور تكليف سمية محمود فاروق كبير باحثين بجامعة دمنهور بتسيير أعمال أمين عام الجامعة لمدة شهرين بداية من تاريخ صدور القرار اليوم الأحد الموافق ٥ يناير ٢٠٢٠م.



وكان الدكتور سعيد عبد الغني، القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور، قد أصدر صباح اليوم الأحد القرار رقم 672 بتاريخ 5 يناير 2020، بإنهاء ندب عواطف عبد المنعم على، المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، كأمين عام لجامعة دمنهور وإخلاء طرفها من الجامعة اعتبارًا من اليوم.



وأمر القائم بأعمال رئيس جامعة دمنهور بتشكيل لجنة لجرد كافة ملفات مكتب الأمين العام لجامعة دمنهور سابقا "عواطف عبد المنعم على" وإحالة المخالف منها لجهات التحقيق.



وكانت جامعة دمنهور قد شهدت انقسامات بجميع كلياتها على مدار الثلاث سنوات الماضية بسبب الصراعات بين رئيس الجامعة سابقا وأمين عام الجامعة سابقا و٥ عمداء كليات ومعظم أساتذة الجامعة دمنهور بعد تلفيق العديد من قرارات الجزاءات لهم حتى يتم الإطاحة بهم من الترشيح لرئاسة جامعة دمنهور لينفرد بها.