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حوادث

ضبط شخصين متهمين بسرقة خط سولار تابع لشركة بترول أسيوط

الأحد 05/يناير/2020 - 03:55 م
كلبش
كلبش
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إيهاب عمر
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أسيوط من ضبط شخصين متهمين بسرقة خط سولار تابع لشركة بترول أسيوط .

كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من " ا . ع . ا " 35 سنة أخصائي أمن إداري بشركة أنابيب بترول بأسيوط باكتشافه انخفاض في ضغط خط السولار الواصل من أسيوط إلى سوهاج.

وأضاف أنه اكتشف وجود وصله غير قانونية بأرض زراعية "بعمق 2 متر" موصلة إلى مخزن على مساحة 3 قيراط محاطة بسور وحظيرة ماشية ملك "ح . ا .ج" 48 سنة فلاح ومقيم قرية درنكة دائرة المركز وتبين هروب " ح . س .م " 45 سنة حارس خاص متعاقد مع الشركة ومقيم بذات الناحية والمعين على غرفة الغاز الرئيسية للشركة الملاصقة للمخزن.

وانتقل على الفور ضباط مباحث المركز إلى موقع البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة من قبل قوات الدفاع المدني وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمان وبالفحص تبين ان المتهم الاول مفرج عنه تحت شرط في قضية قتل وسبق اتهامه في (11 قضية ما بين شيكات ـ تبديد ـ ضرب ـ سلاح ـ قتل ) 

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الواقعة ، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
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