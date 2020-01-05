محافظ المنوفية يشدد على حظر المحمول داخل لجان الابتدائية والإعدادية

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، الأحد، عددًا من لجان إمتحانات الفصل الدراسي الاول دور يناير2020 لمرحلتي الابتدائية والإعدادية، وذالك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة للجان داخل المدارس، بحضور وكيل وزارة التربية التعليم ومدير عام الادارة التعليمية بشبين الكوم.





وتفقد المحافظ عددًا من لجان الامتحانات بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الديب الابتدائية (الاحمدية سابقا) ومدرسة الشهيد طارق محمد ذكي، طلبة الإعدادية (الحسينية سابقا) موجهًا بضرورة توفير الأجواء المناسبة والهدوء للطلبة بما يساعدهم علي تأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددا بعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين للتليفون المحمول داخل اللجان.



