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حوادث

إحالة أوراق عاملين إلى فضيلة المفتي لقتلهما مزارعاً في قنا

الأحد 05/يناير/2020 - 03:50 م
محكمة جنايات نجع
محكمة جنايات نجع حمادي،
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يوسف رجب
قررت محكمة جنايات نجع حمادي، الأحد، إحالة أوراق عاملين إلى فضيلة المفتي، لقتلهما مزارع بسبب خلافات ثأرية بين عائلتيهما بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى ١٧ يوليو ٢٠١٨، عندما تلقت أجهزة الأمن بمركز أبوتشت، بلاغًا بمصرع عبدالناصر بدوي السمان ٤٧ عامًا، مزارع، بطلقات نارية، بنجع قنبر التابع لقرية الحسينات، وتبين من التحريات، أن كل من: عمار.ف.ع، و عديل.ف.ع، وراء ارتكاب الجريمة، لوجود خلافات ثأرية بين عائلتيهما" أبو ضيف واسماعيل".

وأحيلت القضية رقم 13699 لسنة 2018 جنايات أبوتشت، وقيدت برقم 3629 لسنة 2018 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت المتهمين بإحالة أوراقهما إلى المفتي.
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