محافظ المنوفية يوقع عقد قرية فنيسيا السياحية ويؤكد حرصه على توفير مناخ جاذب للمستثمرين

وقع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عقد الترخيص بالانتفاع لقرية فنيسيا السياحية الواقعة بين بحر شبين الكوم وترعة القاصد مع رجل الأعمال أحمد حجازي، الممثل القانوني لمجموعة الملكة (كوينز جروب).



وبحسب بيان، أكد محافظ المنوفية أن إحياء مشروع قرية فنيسيا السياحية سيساهم بشكل كبير في خفض نسبة البطالة، وتوفير المئات من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة، بالإضافة إلى دعم السياحة الريفية وضخ إستثمارات كبيرة تصل لأكثر من 30 مليون جنيه.



وأوضح أنه جرى الانتهاء من كافة المنازعات بين المحافظة والمستثمر حفاظًا على المال العام وحق الدولة.



وذكر محافظ المنوفية أنه تم تحرير عقد الترخيص بالانتفاع بين المحافظة والمستثمر، تنفيذًا لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والمعتمد من مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/12/2019 مع تحمل المستثمر قيمة تكاليف إنشاء المشروع بالكامل في مقابل قيمة إيجارية وفقًا للتقدير الذي حددته هيئة التنمية السياحية.



من جانبه أكد المستثمر علي أن المشروع سيشمل قاعات أفراح وفندق وملاهي وكافيهات ومول تجاري مضيفا بأن القرية ستكون بمثابة متنزه ترفيهي لأهالي محافظة المنوفية.



يأتي هذا في إطار حرص المحافظة علي توفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات ودفع عجلة التنمية والتقدم في ربوع المحافظة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وجهود الدولة المضنية نحو دعم الاستثمار والمستثمرين.