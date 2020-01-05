تضامن الشرقية توجه فريق التدخل السريع لبحث حالة الطفل ضحية التعذيب

أكد محمد كمال حجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن المديرية تحركت لبحث حالة تعذيب طفل يبلغ من العمر عامين، وجرى احتجازه بوحدة عناية الأطفال، بمستشفى الزقازيق العام.



وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم إيفاد مسؤولين عن الحالة، وفريق التدخل السريع، لبحث إمكانية مساعدة الطفل، وبيان المسؤول عن تعذيبه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص حضانة الطفل، أو نقله لأحد دور الرعاية، إن ثبت عدم أحقية الأهل برعايته.



وأوضح "حجاجي" أنه يتم التنسيق مع كافة الجهات لتقديم المساعدات المادية والمعنوية للطفل، حتى تماثله للشفاء وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالشرقية، وخط نجدة الطفل بالشرقية، إلى جانب مباشرة النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، لاتخاذ اللازم حيال المذنبين.



كان الدكتور أحمد عباس، طبيب العظام المعالج للطفل، أفاد بأن الطفل تعرض لكسور في أطرافه الأربعة، على يد جدته، بعد أن تركته أمه وهربت، وتركه والده لجدته، والتي قامت بتعذيبه.



وتبين أن الطفل يدعى "محمود.ع.ا" من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، والذي أصيب بـ 9 كسور في جسده، بالإضافة التهاب رئوي ولين عظام نتيجة سوء التغذية.



وذكر الطبيب المعالج أن الطفل قد أصيب بحالة نفسية تمنعه من البكاء مهما اشتد عليه الألم، بسبب ارتباط البكاء معه بالضرب والتعنيف والوجع، داعيًا الأهالي لزيارته وتقديم المساعدات كالحفاضات والأغذية.