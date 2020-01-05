تغييرات بالجملة.. تشكيل غريب لـ الزمالك أمام طنطا

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون تشكيل الفريق لمباراة طنطا بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر لبطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.



وشهد تشكيل الفريق مفاجأت بالجملة فى ظل الغيابات التى يعانى منها الفريق فضلا عن تفضيل كارتيرون الاحتفاظ بعناصر عديدة للمباراة الأفريقية القادمة أمام زيسكو الزامبى فى دورى أبطال أفريقيا.



وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة طنطا كالتالى:



حراسة المرمى: محمد صبحي.



خط الدفاع عبدالله جمعة – محمد عبدالسلام – محمد عبدالغني – أحمد عيد



خط الوسط: محمد حسن - يوسف أوباما -إسلام جابر - كريم بامبو - محمد أوناجم.



خط الهجوم: عمر السعيد.