الشرقية تنفرد بإصدار أول دليل للسياسات والإجراءات.. تفاصيل

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن الانتهاء من إعداد دليل السياسات والإجراءات للمحافظة، والذي من شأنه تنظيم علاقة المحافظة بإداريها وجميع المتعاملين معها عن طريق تحديد واجبات ومسؤوليات كل الأطراف.



أوضح المحافظ أن الدليل تم إعداده بمنهجيه تعتمد علي بيان سياسة المحافظة لتطبيق رؤيتها ورسالتها بشكل مباشر من خلال عدد من الإجراءات لتقديم خدمه لائقه للمتعاملين داخل وخارج الديوان.



أشار محافظ الشرقية أن ثمه مجموعة من المميزات يهدف الدليل إلي تحقيقها منها...توضيح رؤية ورسالة المحافظة إتجاه المتعاملين والحاصلين علي خدماتهم من المحافظة ووضع سياسات ثابته في التعامل مع الجميع دون تمييز أو تفرقه ومحاربة الفساد وإدارة العمل بشفافيه وتوضيح القرارات والسياسات بطريقه يسهل فهمها للجميع بالأضافة الي زياده التواصل الفعال بين كل المتعاملين مع المحافظه وتيسير تقديم الخدمات للمواطنيين ورفع مستوى رضائهم عن الخدمات المقدمه لهم.



أكد المحافظ أنه منذ اليوم الأول لتحمل هذه المسئوليه الوطنيه حرص على تبني سياسة المشاركة في صنع القرار وتنفيذ المهام بين كل شركاء العمل داخل وخارج محافظة الشرقية، وبناء على ذلك كان لا بد من الإعلان عن جميع السياسات والمبادئ التي تنتهجها المحافظة وآليات تنفيذ هذه السياسات علي أرض الواقع، ومن هنا كان الحرص علي إصدار دليل السياسات والإجراءات ليكون مرجعًا لكل العاملين بالمحافظة والمتعاملين معها لتحديد حقوق وواجبات كل الأطراف المعنية بشفافية تامة وتسهيل فهم الإجراءات اللازمة لإتمام جميع المهام المؤداه والخدمات المقدمة والتي ستؤدي إلى توفير الوقت والجهد وتحسين رضاء العاملين والمتعاملين مع المحافظة.