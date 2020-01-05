حياة كريمة | وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان 477 شهادة أمان وعقد عمل لذوي الهمم بالعاشر من رمضان.. صور

قام محمد سعفان وزير القوي العاملة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتسليم 205 شهادة أمان علي العمالة غير ‏المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة وتسليم 272 عقد عمل لذوي الهمم ، وذلك علي هامش إحتفالية توقيع إتفاقيات إقرار العلاوة ‏الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص ، بحضور الدكتور سمير عارف رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان ‏والمستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوي العاملة بالشرقية والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ‏واصحاب الشركات والعاملين .‏





أوضح وزير القوي العاملة أن شهادة أمان تستهدف توفير حياة تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت ‏ والمرأة المعيلة بما يضمن استقرار أسرهم .‏





وأضاف أنه يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل للشباب ولائقة ‏لذوي الهمم وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجا وتوفير أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة صحيًا وإجتماعيًا.





من جانبه أكد محافظ الشرقية ان الدولة تولي اهتماما خاصًا بذوي الهمم إيمانًا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة مشيرًا إلي أن ‏ اهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوي الهمم يعد أحد المعايير الاساسية لقياس التقدم الحضاري للدول .‏



