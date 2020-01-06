برلمانية تكشف أسباب رغبة أردوغان فى إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا



قالت النائبة ماجدة نصر ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن استقرار ليبيا يعتبر استقرار لمصر ، مشيرة إلى أنها مثلها مثل الشعب المصرى كله ترفض أى تدخل عسكرى من تركيا أو أى جهة خارجية فى ليبيا.



وأشارت نصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إعلان الرئيس التركى أردوغان إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بموجب اتفاقية السراج وأردوغان فى نوفمبر عام 2019 ، يعتبر بمثابة نوع من التهديد لمصر بشكل غير مباشر ، وتعقيد للأمور فى حل المشكلة.



وكشفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان عن السبب الحقيقى وراء إرسال تركيا لقوات عسكرية إلى ليبيا ، وهو تمكن مصر فى الفترة الأخيرة من أن تكون نقطة محورية فى سوق الغاز بحوض البحر الأبيض المتوسط من خلال إسالتها للغاز، حتى أصبحت مصر هى الدولة الوحيدة فى الشرق الاوسط التى لديها من الإمكانيات الخاصة لإسالة الغاز وتصديره لأوروبا ، الأمر الذى اثار حفيظة تركيا.



وأوضحت أن تركيا كانت تهدف من إرسال قواتها إلى ليبيا هو أن تشكل ورقة ضغط على مصر ، بشأن التفاوض حول مشكة الغاز فى البحر الأبيض المتوسط ، وما تراه تركيا من تهديد لها.

