AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تلتقي وفد إدارةإعداد القادة بالتعليم

الأحد 05/يناير/2020 - 05:03 م
نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد تلتقي وفد الإدارة المركزية
Advertisements
منصور ابوالعلمين
التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، الدكتورة إيناس صبحي رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة بوزارة التربية والتعليم والوفد المرافق لها.

واوضحت أن الزيارة تأتي لبحث التعاون فى مجال تدريب وتأهيل المعلمين بالمحافظة وإعداد المدربين منهم بما يتلائم مع أهداف المنظومة التعليمية الجديدة.

ولفتت الي أنه تم بحث إنشاء مقر لإعداد القادة بالمحافظة للتيسير على المتدربين، وكذلك زيادة أعداد المتدربين سنويًا بدورات إعداد القيادات الشبابية والوسطى والعليا.

وعقب اللقاء، التقت نائب المحافظ يرافقها وفد الوزارة بالمتدربين بالبرنامج التدريبي الذي يعقد بمقر مديرية التربية والتعليم بالخارجة للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم حول البرامج التدريبية وآليات تعظيم الاستفادة منها.

وأكدت أن البرنامج التدريبي يضم ٩٠ متدربا بالفئات المختلفة على مستوى مركزي الخارجة والداخلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مركز إعداد القادة بالكهرباء يحتفل بتخريج أول دفعة مميكنة

نائب وزير التعليم: اعتماد برنامج الدبلوم المهني لإعداد معلم التعليم الرقمي

بالصور.. ختام فعاليات قافلة "عيالنا" بمحافظة الوادي الجديد

التنمية المحلية في عام .. جارٍ اختيار 65 قيادة محلية والتجهيز للإعلان عن 35 قيادة خالية .. تنفيذ 138 دورة تدريبية وورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بالمحليات يستفيد منها 4500 متدرب

ترشيحاتنا

اتفقت مع زوجها لقتله.. ضبط المتهمين بقتل صيدلي داخل شقته بالإسكندرية

تغييرات بالجملة.. تشكيل غريب لـ الزمالك أمام طنطا

بعد اقتحام منزل نانسي عجرم وإصابتها.. 8 إجراءات للحماية من السرقة

أنباء عن اعتذار محمد صلاح حضور حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا

مباحث البحيرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على 7 جثث من أسرة واحدة بكفر الدوار

بعد التخفيضات الأخيرة .. سعر ومواصفات نيسان قشقاي nissan qashqai 2020 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. سلطنة عمان تحتفل بذكرى تأسيس يوم الشرطة والوفاء للوطن.. صور

رحلة صيد تودي بحياة أب وابنته ذات الـ9 أعوام.. تفاصيل محزنة

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو