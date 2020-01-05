نائب محافظ الوادى الجديد تلتقي وفد إدارةإعداد القادة بالتعليم

التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، الدكتورة إيناس صبحي رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة بوزارة التربية والتعليم والوفد المرافق لها.



واوضحت أن الزيارة تأتي لبحث التعاون فى مجال تدريب وتأهيل المعلمين بالمحافظة وإعداد المدربين منهم بما يتلائم مع أهداف المنظومة التعليمية الجديدة.



ولفتت الي أنه تم بحث إنشاء مقر لإعداد القادة بالمحافظة للتيسير على المتدربين، وكذلك زيادة أعداد المتدربين سنويًا بدورات إعداد القيادات الشبابية والوسطى والعليا.



وعقب اللقاء، التقت نائب المحافظ يرافقها وفد الوزارة بالمتدربين بالبرنامج التدريبي الذي يعقد بمقر مديرية التربية والتعليم بالخارجة للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم حول البرامج التدريبية وآليات تعظيم الاستفادة منها.



وأكدت أن البرنامج التدريبي يضم ٩٠ متدربا بالفئات المختلفة على مستوى مركزي الخارجة والداخلة.