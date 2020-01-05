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طوفان الكرامة.. المسماري: ليبيا لن تتهاون في الأخذ بثأر طلاب بنغازي .. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 05:20 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
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فرح علاء الخولي
أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن حادث التفجير الذي استهدف أمس طلاب الكلية العسكرية ببنغازي، يعد عملية مستقبلية من قبل الجماعات الارهابية المدعومة من تركيا، بهدف تشويه القوات المسلحة العربية الليبية، وزعزعة الرأي العام في طرابلس تجاه القوات المسلحة وعملية "طوفان الكرامة".

وقال المسماري، من خلال حواره في مؤتمر صحفي اليوم، الذي يذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن هذه العملية تزيد من الإصرار على التقدم وحسم المعركة في طرابلس، لانقاذ ابنائنا والقوات المسلحة في طرابلس.

وأضاف المسماري، أن ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي سواء القنوات الفضائية والاذاعات، ليس صحيحا لأن المفاجأة هي ان التفجير تم داخل الكلية وليس من خارجها.

وأشار المسماري، الى مجموعة من الصور المأخوذة من مكان التفجير وعرض فيها عدم وجود اي اثار او شظايا الانفجار على المبنى المجاور داخل الكلية، كما لا توجد آثار حفرة أو بؤرة اثر قنبلة أو مدفع، منوها بأن توقيت التفجير هو نفس وقت تجمع الطلبة في تلك الساحة (المقام بها التفجير).

وأكد المسماري، على أهمية تلك الصور المأخوذة لمكان التفجير لأنها تظهر استخدام الطيران والمدفعية في هذه العملية الإجرامية.
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