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رياضة

أسباب رفض ديسابر العودة لقيادة الإسماعيلي

الأحد 05/يناير/2020 - 05:10 م
ديسابر
ديسابر
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حبيبة معتز
أوضح خالد سليمان الوسيط بين النادي الاسماعيلي والفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني السابق للإسماعيلي وبيراميدز ، أسباب رفض ديسابر عرض الإسماعيلي.

وقال خالد سليمان: القول الفصل في موضوع ديسابر:

النادي دخل في مفاوضات جادة جدا مع ديسابر من يوم ٢٣ ديسمبر والنادي أظهر رغبة كبير في التعاقد مع ديسابر لإعادة الأمور الي نصابها. 

اولا: ديسابر كان له طلبات معينة تخص المشروع الرياضي للفريق ودي تم الاتفاق عليها وكان في توافق مع الاسماعيلي بعد فترة من النقاشات للوصول لأفضل حاجة ممكنة بين الطرفين. 

ثانيا: طلبات ديسابر المادية والتعاقدية، وصلت لضعف ميزانية النادي تقريبا ، لكن لرغبة النادي في التعاقد مع ديسابر النادي زود الميزانية لرقم هو الأول في تاريخ النادي شامل مكافآت الحصول علي بطولات أو مراكز معينة ، بمعنى اذا حقق البطولة العربية كان ممكن ياخد ١٥٠ الف دولار ، لو حقق المركز الثاني في البطولة العربية ١٠٠ ألف دولار ، لو حقق المركز الثالث ٧٠ الف دولار ، لو حقق الكاس ٣٠ الف دولار ، فيما يخص الشروط التعاقدية وافق النادي علي إعطاء ديسابر عقد لمدة موسم ونص دون وجود شروط جزائية بين الطرفين لضمان استمراره لأطول فترة ممكنة.

في أول أسبوع من التفاوض حصل نقاشات ولكن رفض ديسابر عرض الإسماعيلي المادي رغم انجذابه الشديد للمشروع الرياضي للنادي ، بعد فترة رجعت المفاوضات مرة تانية بعد تفكير ديسابر في العرض المادي للنادي بعد تعديله اكتر من مرة. 

ديسابر ماطلبش تغيير في الجهاز المعاون ولا طلب رحيل أي شخص بعينه ، وبالمناسبة كل أعضاء الجهاز الفني اللي كانو مع ديسابر في الفترة الأولى علي علاقة كويسة جدا معاه وفي تواصل معاه علي فترات ، ولم يطلب اي لاعيبة بالاسم ولا طلب رحيل أي لاعب ، ولا التعاقد مع حد عن طريق وكيل معين زي ما بعض الناس شائعة بكدة ، التواصل مع ديسابر كان عن طريقي انا شخصيا وماكنش في أي وسطاء ولا أي أشخاص آخرين ليهم أي صلة بالموضوع.

أخيرا ديسابر فضل أخذ قسط من الراحة في الوقت الحالي والتفكير في العروض اللي جاتله بما فيها الإسماعيلي ولكن رفض إبداء موافقة نهائية علي عرض الاسماعيلي في الوقت الحالي إلا بعد دراسة باقي العروض واللي منها منتخب إفريقي حقق مركز متقدم في كاس افريقيا ٢٠١٩ في مصر وعرض عربي من نادي كبير وعرض من نادي تركي درجة ثانية وعرض من نادي فرنسي درجة تانية.
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