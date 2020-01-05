شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل

ألقت الشرطة القبض على أمريكي في التاسعة والثلاثين من عمره، إثر قيامه بإطلاق النار على خطيبته بالقرب من مسكنها في مدينة "هيوستن" بولاية "تكساس"، وذلك بعد أيام من عرضه الزواج عليها في ليلة رأس السنة، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم "الأحد".





وأفاد التقرير بأن السلطات احتجزت الجاني "كيندريك أكينز" مساء يوم السبت بعد ساعات من وصوله إلى مركز شرطة مدينة "هيوستن" كي يتم استجوابه.





وذكر المحققون أن "أكينز" أطلق النار على الضحية "دومينيك جيفرسون"، البالغة من العمر 33 عامًا، في موقف السيارات التابع للمبنى السكني الذي تقيم به خلال مشادة نشبت بينهما، ولقيت مصرعها إثر ذلك.





وأوضحت الشرطة أن أحد الجيران سمع صوت "أكينز" وهو يتجادل مع الضحية، وقرر الخروج لمساعدتها، وأطلق الجاني عليه رصاصة لكنها لم تصبه. وعثرت الشرطة لدى وصولها إلى موقع الحادث على جثة الضحية على الأرض بجوار سيارة، وكان باب هذه السيارة مازال مفتوحًا، في حين كان "أكينز" قد غادر المكان آنذاك.





وبدأت الشرطة في البحث عنه بعد أن أفاد الشهود بأنه خطيب الضحية؛ وتوجه "أكينز" في أعقاب ذلك إلى قسم الشرطة للتحدث مع المحققين.





وذكرت عائلة الضحية أن علاقة "أكينز" و"جيفرسون" استمرت لمدة حوالي 3 أشهر؛ وخلال هذه الفترة، لم يسمع أفراد العائلة بوجود مشاكل بينهما.





وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة تبحث عن لقطات أو مقاطع فيديو سجلتها أي من كاميرات المراقبة بالمنطقة.



