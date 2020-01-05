بحضور محافظ قنا والأهالي.. جلسة حوار مجتمعي بفرشوط لمراجعة وتحديد مشروعات خطة العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جلسة حوار مجتمعى مع أهالى مدينة فرشوط وقراها، بهدف مراجعة وتحديد مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر والتى سيتم تنفيذها خلال العام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.





جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ، و حمزة أبوسحلى و فتحى قنديل، و سحر صدقى أعضاء مجلس النواب و مسئولى الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية وأهالى مدينة فرشوط والقرى التابعة لها.





بدأت جلسة الحوار، بعرض رئيس مدينة فرشوط للمشروعات المُقترح تنفيذها بالمدينة والقرى من خلال خطة برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر للعام المالى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والتى تم وضعها بناءً على اقتراحات أهالى المدينة فى جلسات الحوار المجتمعى المُنعقده فى يناير الماضى، لافتًا إلى أن اجمالى تكلفة تلك المشروعات تصل إلى ١٩ مليون و ٤٠٠ ألف جنيه.





استمع محافظ قنا، إلى تعقيب أهالى المدينة ورأيهم حول تلك المشروعات، حيث أعرب المواطنين عن رضاهم عن المشروعات التى تم اختيارها باستثناء عدد من المواطنين والذين أبدوا رغبتهم فى إضافة بعض المشروعات على الخطة ومن جانبه وعدهم المحافظ بدراسة مقترحاتهم.



