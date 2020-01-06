فؤاد إباظة يطالب بتنفيذ قرارات البرلمان الليبي لمواجهة العدوان التركي

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الجلسة الطارئة لمجلس النواب الليبى بالتاريخية، والتى أكد فيها رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر فى الشأن الليبى، مشيدا بالقرارات التى اتخذها البرلمان الليبى للحفاظ على وحدة الشعب الليبى، والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.



وأكد "أباظة " فى بيان له أصدره امس، ضرورة العمل على تنفيذ قرارات البرلمان الليبى وفى مقدمتها إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة فايز السراج حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى.



وتابع : حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج مع إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد ومخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج إضافة إلى قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.



وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة تأييده المطلق لسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أمن واستقرار مصر مؤكدا أنه لا يخشى على مصر لأن المصريين جميعا يكونون على قلب رجل واحد إذا استشعروا أى مخاطر تتعرض لها الدولة المصرية وكلنا على استعداد تام للاستشهاد والدفاع عن مصر وسلامتها ووحدة وسلامة أراضيها.



وأوضح أننا كلنا نقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس السيسى وقواتنا المسلحة الباسلة وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع المخاطر والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصرنا الحبيبة.