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برلمان

تحرك برلمانى عاجل لتحسين راتب الطبيب وزيادة بدل العدوى

الإثنين 06/يناير/2020 - 05:01 ص
الطبيب
الطبيب
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حسن رضوان
أعلن محمد الشورى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، تقدمه بطلب احاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن تحسين راتب الطبيب بزيادة بدل العدوى.

وأضاف "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الطبيب هو الشخص الوحيد القادر على علاج المرضى ونقلهم من الحالات الخطرة إلى الاستقرارية، بخلاف أي شخص أخر ولابد أن تلتفت الدولة له وأن تقوم بزيادة الراتب الخاص به حتى يستطيع متابعة عمله على أكمل وجه.

وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أن الطبيب من أكثر الأشخاص عرضة للعدوى بسبب تعامله المباشر مع المريض ولذلك يجب أن يكون له بدل عدوى يستطيع من خلال يعيش حياة كريمة.

وأكد النائب أنه تقدم بطلب الاحاطة حتي يتم توجيهه لوزارة الصحة للتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول عاجلة تصب في مصلحة الطبيب.
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