شكاوى المواطنين لـ الأعلى للإعلام| فرانس 24 كاذبة.. ومطالب بالتشويش على القنوات الإباحية

ننشر ملامح التقرير السنوى الذى أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن حالة الإعلام المصرى، والذي تضمن ورود 133 رسالة احتوت على شكاوى تم التحقيق فيها واتخاذ إجراءات حيالها .





ورصد التقرير شكوى مواطن من قناة فرانس 24 لنشر أخبار كاذبة عبر مراسلها فى القاهرة تزعم وجود مظاهرات بميدان التحرير.





كما تضمن التقرير طلب مواطن التشويش على القنوات الإباحية الدولية ويطالب بافتتاح قناة تليفزيونية "مصر الصناعية " للنهوض بالصناعة المصرية، وآخر يقترح إنشاء قناة تليفزيونية للاستثمار لتوفر جميع البيانات ودراسات الجدوى للمشروعات، وسيدة تقترح عمل قناة فضائية لاكتشاف التلاميذ الموهوبين ، ومواطن يقترح عمل برامج توعية مرئية ومسموعة لنشر الوعى والأخلاق.





وتراوحت الشكاوى بين صعوبة إجراء مداخلات مع برامج التوك شو للإدلاء بآرائهم فى القضايا التى يتم مناقشتها إلى الشكوى من وقائع محددة تمثل مخالفات لبرامج أو صحف، كما احتوت الآراء على ما يمكن أن يجرى تنفيذه، ومنها مقترحات جديرة بالدرا سة.





الأعلى للإعلام يحقق في نشر شائعات تسببت في أزمة داخل المؤسسات الصحفية

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قد تلقى من قبل شكوتين الأولى من أستاذة فى جامعة قناة السويس ضد صحيفة قومية تتهم مقالًا فى الجريدة بالسب والقذف ونشر وقائع غير صحيحة تتعلق بنزاع وظيفى بين رئيس الجامعة ومدرسة الجامعة، والثانية شكوى من شركة مقاولات ضد برنامج تليفزيونى .





وجاء فى التقريرأن المجلس فتح بعد أيام من تشكيله فى أبريل 2017 قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لمعرفة رأى المشاهدين والقراء فيما يتم بثه ونشره من محتوى إعلامى، حيث خصص المجلس رقم واتس آب وأعلنه للجمهور، وتم تشكيل فريق مسئول عنه، حيث يتم تلقى الرسائل وتقوم اللجنة بفحصها والتحقيق فيما يعتبر شكوى منها أو مناقشة الآراء والمقترحات التى تحتويها ويقوم فريق العمل بعمل مضمون لاتجاهات آراء الجمهور والاستفادة بها فى تقييم العمل الإعلامى فى إعداد التقارير الصادرة عن المجلس.





وذكر المجلس فى تقريره أن من عينة آراء الجمهور، مواطن يشكو من النصب باسم القروض الميسرة فى الفضائيات التى تبث من الخارج ومواطن يشكو جريدة المصرى اليوم لرفضها نشر مقال له بعنوان إنجازات الرئيس السيسى .



