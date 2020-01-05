الرئيس السيسي يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام".





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، وفي عرض الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف.





وأضاف "راضي"، أن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر.



