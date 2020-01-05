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أخبار البلد

الرئيس السيسي يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط

الأحد 05/يناير/2020 - 05:08 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، برئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة للإعلام". 

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطن، وفي عرض الآراء، وترسيخ القيم والثوابت المجتمعية، وعزل ومكافحة الفكر المتطرف.

وأضاف "راضي"، أن الرئيس وجه بقيام وزارة الدولة للإعلام بالعمل على تعزيز تلك الرسائل من خلال صياغة السياسات الإعلامية ذات الصلة، وتحقيق التنسيق والتناغم داخل المنظومة الإعلامية، بما فيها الهيئات والمؤسسات الوطنية المنظمة للصحافة والإعلام في مصر. 

كما وجه الرئيس بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط، لمواكبة التطور الكبير الذي طرأ على مجال الإعلام في العالم، وليكون قادرًا على درء مخاطر انتشار الشائعات والتفاعل السريع مع وتيرة الأحداث الإقليمية المتصاعدة في المنطقة، مع الالتزام بتطبيق المعايير المهنية الإعلامية، والتركيز على شريحة الشباب والأجيال الناشئة بما يساهم في جهود الدولة لبناء الشخصية والإنسان المصري.
الرئيس السيسي يوجه بتدعيم مفهوم الإعلام المحترف في مصر في إطار منضبط
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