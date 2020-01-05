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فن

محمود الشرقاوي أنا صعيدي في "بنت القبائل" تعرف على التفاصيل

الأحد 05/يناير/2020 - 07:00 م
محمود الشرقاوي
محمود الشرقاوي
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سعيد فراج
أوشك الفنان محمود الشرقاوي على الانتهاء من تصوير مشاهده فى مسلسل "بنت القبائل " للنجمة حنان مطاوع الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال ذات 45 حلقة والمقرر عرضه على إحدى القنوات الفضائية قريبًا . 

وكشف محمود الشرقاوي عن شخصيته في العمل بأن يدعي اسمه سليمان وهو شخصية صعيدية وأن هذه هي المرة الأولى التي يقدم في شخصية صعيدية، موضحا أنه تم تدريبه على اللهجة الصعيدية مع المؤلف شاذلي فرح، والمخرج حسني صالح حيث قاموا بتدريبه علي اللهجة الصعيدية بشكل مكثف.

وأضاف الشرقاوي أنه يجسد خلال المسلسل دور مختلف ويعتبره نقلة فى بداية مشواره الفني، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور حين عرضه قريبًا.

تدور أحداث "بنت القبائل" بالمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها وغيرها من الأحداث. 

جدير بالذكر بأن مسلسل "بنت القبائل" يتضمن مجموعة من النجوم إلا وهم الفنانة حنان مطاوع ،عمرو عبد الجليل ، محمد رياض ، محمود عبد المغني وغيرهم من النجوم وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

علي الجانب الأخر ينتظر الشرقاوي عرض فيلم " شريط 6 " بدور العرض السينمائي قريبًا والذي يقدم فيه دور شرف ولكنه يضاف له هذا العمل من حبكة فنية مدروسة جيدًا من قبل الجهة الفنية للعمل. 

يذكر أن فيلم "شريط 6" يتضمن مجموعة من النجوم إلا وهم الفنان خالد الصاوي ,أحمد خالد صالح ,خالد أنور ,تارا عماد وغيرهم من النجوم ومجموعة من ضيوف الشرف وعلي رأسهم الفنانة وفاء عامر , طارق عبد العزيز , سليمان عيد ,تونى ماهر ,ياسر الطوبجى ,هبة عبد الغنى ,وائل عبد العزيز ,أحمد سعد ,عمرو وهبة وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة Film of Egypt للمنتج أيمن عبد الباسط والمنتج أحمد عبد الباسط ومن سيناريو وحوار محمود حمدان وإخراج محمد سلامة.
محمود الشرقاوي أنا صعيدي في "بنت القبائل" تعرف على التفاصيل
محمود الشرقاوي أنا صعيدي في "بنت القبائل" تعرف على التفاصيل
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