نانسي عجرم على شاشة التليفزيون بعد اقتحام منزلها | ماذا قالت؟

حرصت النجمة نانسي عجرم، على طمأنة جمهورها عبر شاشة التليفزيون، بعد واقعة اقتحام منزلها في لبنان من قبل مسلح.





وقالت نانسي "عجرم"، وفي تصريحات مقتضبة لقناة "MTV" اللبنانية، "في البداية أود أن أطمئن جمهوري ومن سأل عني.. أنا بخير والشيء الأهم أن عائلتي بخير وأولادي بخير"، مضيفة أنها ليست على ما يرام الآن، ولا تستطيع أن تتحدث عن الواقعة.





وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت قبل قليل، تعرض منزل الفنانة نانسى عجرم إلى السرقة، وقام زوجها بقتل السارق، بعد اشتباك مسلح، وفيما يلي نرصد تفاصيل اقتحام منزل نانسي عجرم في لبنان.





وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن هناك شابًا سوريًا اقتحم منزل نانسي عجرم في لبنان بقصد السرقة، وكان يرغب فى دخول غرفة بنتيها، إلا أن زوجها فادي الهاشم تصدى له بحسم؛ فأطلق عليه الرصاص، فقرر الزوج أن يواجه اللص بالسلاح نفسه وقام بقتله.