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أخبار البلد

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني في مواجهة التهديدات

الأحد 05/يناير/2020 - 05:40 م
وزير الدفاع
وزير الدفاع
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أ ش أ
أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن مصر ستظل قوية بعطاء أبنائها ووحدة نسيجهم الوطني في مواجهة كافة التهديدات والتحديات التي تهدد الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

جاء ذلك خلال قيام القائد العام يرافقه الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة بتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأشار الفريق أول محمد زكى إلى أن رجال القوات المسلحة يضعون أمن مصر وقدسية أراضيها فوق كل اعتبار مستعدين للتضحية والعطاء لمواجهة دعاة الهدم والتخريب التي حرمتها كافة الكتب السماوية، وأنه يجب الانتباه إلى ما يحاك من مؤامرات لبعض القوى الإقليمية التي تهدف إلى النيل من مصر وقواتها المسلحة.

وأعرب القائد العام عن اعتزاز القوات المسلحة بالمواقف الوطنية لقداسة البابا تواضروس الثاني، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر والمصريين بالأمن والاستقرار.

من جانبه، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، وقوف جميع المصريين بجميع طوائفهم إلى جوار جيشهم العظيم في مواجهة كافة العدائيات والتحديات التي تواجه الوطن، وأن جميع المصريين على قلب رجل واحد لخدمة الوطن وحماية أمنه واستقراره، مقدمًا الشكر والتقدير لجهود رجال القوات المسلحة المشاركين في تأمين الاحتفالات بأعياد الميلاد بجميع المحافظات.
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