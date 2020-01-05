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أخبار العالم

البحرين تدين إرسال قوات تركية إلى ليبيا: تدخل مرفوض

الأحد 05/يناير/2020 - 05:39 م
وزارة الخارجية البحرينية
وزارة الخارجية البحرينية
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وكالات
أدانت وزارة الخارجية البحرينية قرار تركيا إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يعد تدخلًا مرفوضًا في الشأن الداخلي لدولة ليبيا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الذي تطالب فيه المجتمع الدولي القيام بمسئولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدًا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها، فإنها تؤكد على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.

وأمس الأول، أعلنت برلمانات مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في بيان مشترك، أنها ترفض التدخل الخارجي، في الشأن الليبي، وانتهاك سيادة واستقلالية، أي دولة عربية، من أي طرف كان.


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