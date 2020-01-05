بعد السطو وقتل السارق | رواد السوشيال ميديا يدعمون نانسي عجرم وزوجها

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #نانسي_عجرم بعد تعرضها للإصابة أثناء سرقة منزلها قبل ان يقتل زوجها السارق.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏ما حصل مع ‎#نانسي_عجرم خطير



السارق تسلل إلى فيلتها وهدد بقتل كل من يعترض طريقه ودخل غرفة بناتها قبل ان يقتله زوجها فادي الهاشم الذي صدرت مذكرة عن للقاضية غادة عون بتوقيفه

نتمنى ان تتجاوز الفنانة وزوجها واطفالها هذه المصيبة بأقل الأضرار



‏الي صار حق ‎#نانسي_عجرم شي مخيف وله اضرار نفسية

زوجها يعتبر شجاع وبطل و ضحى بنفسه عشان يحمي اطفاله وزوجته

تخيلو معي يدري ان مع الحرامي سلاح راح ركض بس عشان مايدخل غرفة بناته

همه الوحيد كيف يحميهم مافكر بنفسه

يارب يطلع من هذا الموضوع بسلام ولا يتضرر ابدا



‏اللهم ارزق بناتى بزوج كزوج ‎#نانسي_عجرم قتل اللص الذى جاء يسرق منزله بس ميكونش أصلع 🙏😂



‏هل تتخيّلون مدى الرعب الذي عاشته ‎#نانسي_عجرم وبناتها لحظة إقتحام اللص وإشهاره للمسدس في وسط منزلها في ساعات الليل المتأخرة؟ إنه حادث كفيل ان يزرع الرعب في النفوس لفترة طويلة. وما قام به زوجها الدكتور ‎#فادي_الهاشم بقتله اللص منتهى الشجاعة والبطولة في حماية أغلى ما يملك ‎#العائلة



‏في بعض الأشخاص عم يقولوا انو زوج ‎#نانسي_عجرم كان في يدافع عن حالو من دون ما يقوصو! انا حضرت هيدا الفيديو راح قلبي مليون شقفة! هيدا اقل شي يعملو امام انسان معو سلاح دخل بيتو وغرفة بناته، فبلا فلسفة! اما بخصوص توقيف الدكتور فادي هيدا اجراء قضائي طبيعي ومحاميه اكد هالشي

