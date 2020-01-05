رد قاس من اتحاد المحامين العرب على حل النقابة السودانية

عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.



وأصدر المجلس عدد من القرارات الهامة ، بشأن حل نقابة المحامين بالسودان ، جاء كالتالي :



1-أعلن المكتب الدائم إدانته واستنكاره بكل عبارات القوة إقدام السلطة الانتقالية في جمهورية السودان على حل نقابة المحامين بالسودان وتكوين لجنة لتسيير شئون المحامين.



2- أكد المكتب الدائم شرعية وقانونية نقيب ومجلس نقابة المحامين المنتخبون من يناير 2018.



3- اعتبر مجلس نقابة السودان ممثلًا شرعيًا لنقابة المحامين بالسودان باتحاد المحامين العرب.



4- اعتبر المحامين أعضاء لجنة التيسير غير معترف بهم من قبل الاتحاد وبأي صفة كانت فردية أو منظمة.



5- أعلن المكتب الدائم مطالبته السلطات السودانية باحترام سيادة واستقلال مهنة المحاماة وديمقراطيتها وحرية العمل النقابي المنصوص عليه في قانون 83 قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 1983 والنظام الأساسي.



6- أكد الاتحاد تواصله مع جميع المؤسسات العربية والدولية ذات الصلة بشأن الدفاع عن النقابات وحرية العمل النقابي بالسودان.



7- قرر الاتحاد العمل على تشكيل وفد من الاتحاد لزيارة السودان وعقد لقاءات مع الجهات المعنية للتعبير عن قرارات ومطالب الاتحاد والمؤكدة في هذا الشأن.



8- أكد المكتب الدائم أن هذه القضية ستبقى ذات أولوية ومتابعة ومراقبة من قبل أجهزة الاتحاد واتخاذ أي خطوة في ضوء التطورات.



9- وجه المكتب توصية إلى المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة ومتابعتها من طرف أجهزة الاتحاد بعرض هذا الخرق على المحكمة الأفريقية لحقوق الانسان.