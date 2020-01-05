AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سر المطاعم.. طريقة عمل البطاطس المقرمشة

الأحد 05/يناير/2020 - 07:08 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
إذا كنتِ من محبي البطاطس المقرمشة، يمكنك تقديمها بطريقة المطاعم 


المكونات:
حبات من البطاطس.
زيت للقلي.
ملح حسب الرغبة.
كوب من الخل الطبيعي لكل كيلو من البطاطس.


طريقة التحضير:
تقشير البطاطس وغسلها جيدًا بالماء، ثم تقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة في الحجم.
يوضع الخل مع الماء الدافئ في وعاء، ثم غمر البطاطس في الوعاء، ويترك لمدة 20 دقيقة تقريبًا.
تصفية البطاطس من الماء، وتوضع في الزيت الساخن في مقلاة على النار، مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.
توضع على المحارم الورقية للتخلص من الزيت الزائد تقدم وبالهناء والشفاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير الفراخ بالفريك خطوة بخطوة

هنفطر إيه النهارده؟ فول إسكندراني وسلطة بابا غنوج وبطاطس مقرمشة

في 10 دقايق .. طريقة عمل الفراخ الجريل

خفيفة وسهلة .. طريقة عمل فطيرة البطاطس بالجبنة الرومي

أحلى من المطاعم ..طريقة تحضير الدجاج المقرمش

طريقة عمل المارشميلو في رأس السنة

ترشيحاتنا

بعد إطلاق النار مع اللص.. زوج نانسي عجرم يشعل السوشيال ميديا

لأول مرة.. محمد صلاح بصحبة والدته وشقيقه

إيكونومي بلس: توقعات بصعود الجنيه ونزول الفائدة وثبات الوقود خلال 2020

هل الجلسرين المصنوع من دهن الخنزير يحرم استخدامه؟ .. الإفتاء توضح| فيديو

حبس رئيس مصلحة الضرائب وآخرين في واقعة الرشوة

تعرف على سبب الصراع بين السراج وحفتر في ليبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل