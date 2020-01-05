سر المطاعم.. طريقة عمل البطاطس المقرمشة

إذا كنتِ من محبي البطاطس المقرمشة، يمكنك تقديمها بطريقة المطاعم









المكونات:

حبات من البطاطس.

زيت للقلي.

ملح حسب الرغبة.

كوب من الخل الطبيعي لكل كيلو من البطاطس.









طريقة التحضير:

تقشير البطاطس وغسلها جيدًا بالماء، ثم تقطيع البطاطس إلى أصابع متوسطة في الحجم.

يوضع الخل مع الماء الدافئ في وعاء، ثم غمر البطاطس في الوعاء، ويترك لمدة 20 دقيقة تقريبًا.

تصفية البطاطس من الماء، وتوضع في الزيت الساخن في مقلاة على النار، مع التقليب حتى الحصول على اللون الذهبي.