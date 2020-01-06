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سيارات

نيسان الأعلى.. أكثر شركات السيارات اليابانية مبيعًا خلال 2019

الإثنين 06/يناير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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اشرف عطية
انخفضت مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال عام 2019 في مصر بنسبة تقترب من 36% حيث تراجعت من اجمالي 37.900 ألف سيارة في نفس الفترة من 2018 الي 24.400 ألف سيارة في 2019 حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك.


وجاء ترتيب اكثر الشركات اليابانية مبيعًا كالتالي :

نيسان 16.500 ألف سيارة
nissan

تويوتا 11.900 ألف سيارة
toyota

ميتسوبيشي 2143 ألف سيارة
mitsubishi

سوزوكي 698 سيارة
suzuki

مازدا 617 سيارة
mazda

هوندا 357 سيارة
honda

لكزس 45 سيارة.
lexus
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