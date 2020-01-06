نيسان الأعلى.. أكثر شركات السيارات اليابانية مبيعًا خلال 2019

انخفضت مبيعات السيارات اليابانية في مصر خلال عام 2019 في مصر بنسبة تقترب من 36% حيث تراجعت من اجمالي 37.900 ألف سيارة في نفس الفترة من 2018 الي 24.400 ألف سيارة في 2019 حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك.
وجاء ترتيب اكثر الشركات اليابانية مبيعًا كالتالي :
نيسان 16.500 ألف سيارة
وجاء ترتيب اكثر الشركات اليابانية مبيعًا كالتالي :
نيسان 16.500 ألف سيارة
nissan
تويوتا 11.900 ألف سيارة
toyota
ميتسوبيشي 2143 ألف سيارة
mitsubishi
سوزوكي 698 سيارة
suzuki
مازدا 617 سيارة
mazda
هوندا 357 سيارة
honda
لكزس 45 سيارة.
lexus