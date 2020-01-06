نيسان الأعلى.. أكثر شركات السيارات اليابانية مبيعًا خلال 2019

مبيعات السيارات اليابانية في مصر

نيسان

nissan







تويوتا

toyota







ميتسوبيشي

mitsubishi







سوزوكي

suzuki







مازدا

mazda







هوندا

honda







لكزس 45 سيارة.

lexus



انخفضتخلال عام 2019 في مصر بنسبة تقترب من 36% حيث تراجعت من اجمالي 37.900 ألف سيارة في نفس الفترة من 2018 الي 24.400 ألف سيارة في 2019 حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك.وجاء ترتيبكالتالي :16.500 ألف سيارة11.900 ألف سيارة2143 ألف سيارة698 سيارة617 سيارة357 سيارة