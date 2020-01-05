آخرهم Adele.. فنانون تغيرت ملامحهم بعد خسارة كبيرة في الوزن| شاهد

ظهرت الفنانة العالمية "أديل" خلال الساعات الماضية بشكل صادم، ونشرت صورة تبرز خسارة وزنها بشكل ملحوظ، ما جعل جميع المتابعين في حالة من الدهشة بسبب تغيير كلي في شكلها وملامحها. وخفض وزنها بنحو 19 كيلو في الشهور الأخيرة الماضية.



أديل لم تكن المطربة الامريكية الوحيدة التي تغيرت ملامحها بعد خسارة كبيرة في الوزن، فكانت ايضًا الفنانة مها احمد من ابرز الفنانات المصرية التي صدمت الجمهور بفقدان كبير في الوزن.



تميزت مها احمد بأدوار كوميدية على مدار سنوات طويلة وذلك كان يرجع لوزنها الذي اعتاد عليه الجمهور، لكنها فاجأت الجمهور بفقدان أكثر من 30 كيلو مما أدى لتغيير بشكل كبير في ملامحها.



كما كانت الفنانة سمية الخشاب تتمتع بوزن زائد يرجع لأدوية الكورتيزون التي تناولتها خلال فترة مرضها، لذي جعلها تزداد بشكل أصدم الجميع.



ولكن مع مرور الوقت عادت الفنانة سمية الخشاب لطبيعتها مرة اخرى واستطاعت أن تحافظ على رشاقتها وما افقدته من وزنها.



وفي سياق متصل أبهرت الفنانة الاردنية ديانا كرزون متابعينها بجمال رشاقتها بعد أن كانت تتمتع بوزن زائد.



وتميزت الفنانة ديانا كرزون بعد خسارة وزنها وتغيير في ملامحها ولفتت انظار الجميع بجمالها واناقتها. ونفس الأمر بالنسبة للفنانة شمس الكويتية التى اختلف شكلها تمامًا بعد خسارة الوزن بشكل ملحوظ.



وأيضًا الفنان الإماراتى حسين الجسمى الذى اختلف تمامًا بعد فقدان وزنه الزائد، ولكنه فاجئ الجمهور بعد خسارة في الوزن كبيرة واختلف تماما واصبح بشكل أصغر سنًا.



كما كانت الفنانة نانسي عجرم من صاحبات الوزن الزائد، ولكن بعد خسارة الوزن بشكل كبير تغيرت ملامحها وانبهر بها الجميع.



ونفس الأمر للفنان المصري أحمد زاهر الذي كان مميزا بأدوار في الدراما والسينما بالوزن الزائد، لكنه فقد الكثير من الوزن وذلك بمساعدة زوجته.



اختلفت ملامح الفنان أحمد زاهر بعد خسارة الوزن وأصبح شابًا كما وصفه الجمهور حينها.



كما تميزت الفنانة ليلى علوي بعد خسارة كبيرة في الوزن، حيث بدت بشكل أجمل، وتميزت بملامحها الرقيقة، بعد ما كانت تتمتع بشكل صادم بسبب الوزن الزائد.



وتمتعت الفنانة الكويتية أحلام بجسم رشيق بعد ان كانت تتمتع بوزن زائد. وادت خسارة الوزن إلى تغيير في شكل الفنانة احلام التي أخذت أنظار الجميع.