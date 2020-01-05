بـ5 جنيهات.. أفضل ماسك لترطيب البشرة في الشتاء

يعد ماسك الشوفان أفضل الماسكات البسيطة المهمة التي يمكن ان تطبيقيها في المنزل، لذلك يمكن ترطيب البشرة في الشتاء.



المكونات:



معلقة من العسل

معلقة من الشوفان

معلقة من زيت الوز

معلقة من زيت الزيتون



طريقة التحضير:

تخلط المكونات جميعًا حتى يصبح الخليط متجانس و متماسك

ثم يوضع على الوجه ونقوم بتدليك البشرة برفي في حركات دائرية منتظمة

ويترك هذا الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ثم تغسل البشرة بماء فاتر

وستلاحظين الفرق بعد ذلك ويمكنك مسح الوجه بماء الورد للمزيد من الترطيب و الانتعاش