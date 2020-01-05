المحامين العرب يطالب بإحالة مرتكبي الجرائم ضد متظاهري العراق للمحكمة

عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.



وتمثلت أبرز قرارات المكتب بشأن العراق، في 4 بنود نستعرضها كالتالي :



- حيا المكتب الدائم انتفاضة الشعب العراقي المستمرة رغم المحاولات الحكومية وغير الحكومية من أعمال خطف وقتل وإخفاء قسري للمتظاهرين، أدت إلى المئات من الشهداء والآلاف من المتظاهرين المختفين قسرًا.



- أكد المكتب الدائم دعم حركة المتظاهرين السلمية فى مطالبهم اجتماعيًا واقتصاديًا، وكذلك مطالبهم بوضع دستور جديد تحترم فيه الحريات العامة وحقوق الإنسان دون تمييز عبر إجراء انتخابات مبكرة نزيهة وحرة ومستقلة.



- حيىا المكتب الدائم دور نقابة المحامين العراقيين لوقوفها إلى جانب شعبها والتضامن مع انتفاضة هذا الشعب وتبني قضاياه الوطنية.



- طالب المكتب الدائم بملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، وإحالة كافة الأجهزة الأمنية التي ارتكبوا جرائم ضد المتظاهرين السلميين للمحكمة.