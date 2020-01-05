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تفاصيل الاجتماع المرتقب بين المجموعة الأوروبية الأربع و الجانب المصري بشأن ليبيا.. فيديو

الأحد 05/يناير/2020 - 06:50 م
أحمد كامل بحيري
أحمد كامل بحيري
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف أحمد كامل بحيري، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، تفاصيل الاجتماع المتوقع بين المجموعة الأوروبية الأربعة مع الجانب المصري بالقاهرة الأربعاء القادم.

وقال أحمد كامل خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن هناك زيارة للبرلمان الأوروبي ووزراء خارجية الأوروبيين الثلاثاء القادم في طرابلس للوقوف علي تطورات الأزمة ومحاولة إيجاد بدائل بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التحركات المصرية اخذت اكثر من جانب خاصة علاقة بشكل مباشر مع حلفاء استراتيجيين، مشيرا إلى أن وجهة نظر فرنسا متقاربة مع وجهة النظر المصرية بشأن الأزمة الليبية ورفض التدخل التركي في ليبيا.

وأوضح أن الموقف الإيطالي مختلف عن الفرنسي وعدد من الدول الاخرى، موضحا أن إيطاليا لديها بعض التحفظات ولكن لم تصل الي المستوى الاعلى او المطلوب بالتدخل التركي وهذا يتشابه مع الموقف الأمريكي.

ولفت إلى أن تحركات الجانب المصري رسائل غير مباشرة تمثلت في كثير من المسارات، مؤكدا أن هناك موقف واضح بالنسبة للجانب المصري بناء علي رؤية سياسية، بعيدة عن الحلول العسكرية.

وشدد على أن مصر لن تلجأ الي طرح المواجهات العسكرية، ولن نتخذ القرار العسكري ولكن هناك حلول اخرى حتى او حدث تهديد مباشر، وهذا ما شهدناه في ملف المياه.
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