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أخبار البلد

اتحاد المحامين العرب يدعو لمصالحة وطنية باليمن

الأحد 05/يناير/2020 - 06:39 م
اتحاد المحامين العرب
اتحاد المحامين العرب
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حمادة خطاب
عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعا طارئا استجابة لدعوة نقابة المحامين بمصر لاستضافة اجتماع الأمانة العامة من أجل التشاور في القضايا العربية والتي مثلت خطرًا داهمًا على الأمة.

وأصدر المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب في بيانه الختامي مجموعة من البنود المتعلقة بالوضع في اليمن كالتالي :

- أكد المكتب الدائم على وحدة اليمن وأمنه واستقراره وسيادته وعلى تأييد كل الجهود الساعية إلى إعادة الحياة الطبيعية إلى اليمن.

- دعا المكتب الدائم جميع الأطراف إلى نبذ الخلافات والدخول إلى مصالحة وطنية للوقوف صفًا واحدًا لاستعادة الدولة وهيبتها ورفض أي ميلشيات أو قوى تزرعها القوى الأجنبية بالبلاد.

- يطالب المكتب الدائم جميع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتقديم المساعدات العاجلة إلى جميع أنحاء اليمن وتسهيل حركة التنقل طبقًا للاتفاقيات الدولية.
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