AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مسلمو ومسيحيو أستراليا يؤدون صلاة الاستسقاء لنزول الأمطار بالغابات المشتعلة

الأحد 05/يناير/2020 - 06:45 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف
تجمع عدد من المسلمين لأداء صلاة الاستسقاء لنزول المطر بعد تفاقم الجفاف وزيادة الحرائق في الغابات الأسترالية.

واجتمع أكثر من 50 رجل وسيدة وطفل في حديثة حديقة بايثون في مدينة أديليد الأسترالية اليوم الأحد لأداء صلاة الاستسقاء لهبوط الأمطار على الغابات الأسترالية المشتعلة داعين الله لانقاذ الحيوانات البريئة من الحرائق الغابات المدمرة.

انضم الكاهن باتريك ماكينيرني، من مركز العلاقات المسيحية والإسلامية، إلى المصلين للصلاة.

وبحسب صحيفة قال الكاهن "انضممت اليوم إلى أخواتي وإخواني المسلمين في أديليد في الصلاة من أجل المطر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطبيعة غاضبة.. العالم تحاوطه نيران الحرائق ومياه الفيضانات.. صور

مشهد مؤثر.. رجل إطفاء يسقي حيوان الكوالا بعد هروبه من حريق فى الغابة

أستراليا تعلن حالة الطوارئ وتستدعي الجيش

أستراليا تستدعي الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات بجنوب شرق البلاد

السلطات الأسترالية تحث 100 ألف شخص على مغادرة مدينة «ملبورن» خشية حرائق الغابات

شاهد.. أستراليا تعيش أسوأ كارثة إنسانية في تاريخها الحديث بسبب الحرائق

ترشيحاتنا

لأول مرة.. محمد صلاح بصحبة والدته وشقيقه

اتفقت مع زوجها لقتله.. ضبط المتهمين بقتل صيدلي داخل شقته بالإسكندرية

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل

طلاب مدرسة بالإسكندرية يدخلون لجان الامتحانات بـ نصف نقل بسبب مياه الأمطار والتعليم ترد.. صور وفيديو

كهربا على دكة البدلاء في أول ظهور مع الأهلي أمام مصر

إيكونومي بلس: توقعات بصعود الجنيه ونزول الفائدة وثبات الوقود خلال 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى ايه النهاردة .. ناجتس وسلطة مكرونة فرنسية وكريم كراميل

10 صور من أولى حلقات the Voice Kids بمشاركة نانسى عجرم

شاب متهور يطلق النار على خطيبته بعد أيام من طلب يدها.. تفاصيل