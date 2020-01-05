مسلمو ومسيحيو أستراليا يؤدون صلاة الاستسقاء لنزول الأمطار بالغابات المشتعلة

تجمع عدد من المسلمين لأداء صلاة الاستسقاء لنزول المطر بعد تفاقم الجفاف وزيادة الحرائق في الغابات الأسترالية.



واجتمع أكثر من 50 رجل وسيدة وطفل في حديثة حديقة بايثون في مدينة أديليد الأسترالية اليوم الأحد لأداء صلاة الاستسقاء لهبوط الأمطار على الغابات الأسترالية المشتعلة داعين الله لانقاذ الحيوانات البريئة من الحرائق الغابات المدمرة.



انضم الكاهن باتريك ماكينيرني، من مركز العلاقات المسيحية والإسلامية، إلى المصلين للصلاة.



وبحسب صحيفة قال الكاهن "انضممت اليوم إلى أخواتي وإخواني المسلمين في أديليد في الصلاة من أجل المطر".



